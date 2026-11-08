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Prema policijskim nalazima, počinilac napada u Krakovu izvedenog u subotu je poljski državljanin i stanovnik Ostrovjeca Svjentokšiskog, koji je imao dozvolu za vatreno oružje i nije imao krivični dosije.

Kako danas prenosi poljska agencija PAP, policija je u njegovom automobilu pronašla veliki broj komada vatrenog oružja i municije.

U masovnoj pucnjavi u subotu u Krakovu koju je počinio Mihal Oksinjski (24) koji je bio fasciniran desničarskim ideologijama i najverovatnije je delovao sam, ubijeno je devet osoba, među kojima je i jedan britanski državljanin, saopštili su ranije danas poljski zvaničnici.

Foto: Printskrin društvene mreže

U pucnjavi na Glavnom trgu u Krakovu muškarac je juče popodne, pucajući iz vozila u pokretu, ubio šest osoba, a još tri tela pronađena su u njegovoj kući, za koje se sumnja da su napadačevi roditelji i sestra.

Među žrtvama pucnjave na Glavnom trgu u Krakovu su četiri poljska državljanina, jedan britanski državljanin i jedna žena koja nije Poljakinja, rekao je danas Kšištof Klenčar, vojvoda Malopoljske.

Mihal Oksinjski puca na policiju Foto: Facebook Printscreen

Prema njegovim rečima, među povređenima, kojih ima 16 i leče se u šest bolnica, je 11 Poljaka i pet stranaca, od kojih je 14 u stabilnom stanju, jedan u teškom stanju, dok je počinilac u kritičnom stanju. On je tokom noći podvrgnut nekoliko operacija u bolnici u Krakovu i njegovo stanje se trenutno opisuje kao kritično.

Tokom konferencije za novinare, Klenčar je rekao da je šest osoba poginulo u pucnjavi u subotu, među kojima su 61-godišnji poljski državljanin, 47-godišnji poljski državljanin, 53-godišnji poljski državljanin, 32-godišnji britanski državljanin, 51-godišnja žena koja nije Poljakinja i čije državljanstvo vlasti još nisu otkrile i muškarac od oko 50 godina, poljski državljanin.

Na brifingu je rekao da su dva policajca povređena tokom intervencije i dalje u teškom stanju, od kojih je jedan u komi.

1/21 Vidi galeriju Mesto masovne pucnjave na Glavnom trgu u poljskom Krakovu, gde je naoružani napadač ubio šest osoba i ranio više ljudi, nakon čega je intervenisala policija. Foto: Beata Zawrzel/AP

Tela tri osobe dve žene i jednog muškarca pronađena su u kući napadača u Ostrovjecu Svjentokšiskom. Premijer Donald Tusk rekao je da postoji mnogo dokaza koji ukazuju na to da su to članovi njegove uže porodice.

Pucnjava se dogodila u subotu posle 15 časova na Glavnom trgu u Krakovu. Maskirani 24-godišnji muškarac je automobilom uleteo na trg i otvorio vatru na slučajne ljude. Počinilac je uhapšen nakon razmene vatre sa policijom.

Zbog tragedije u Krakovu, proglašena je dvodnevna nacionalna žalost danas i sutra.

Tužilac započeo istragu

Tužilaštvo u Krakovu započelo je danas istragu protiv 24-godišnjeg Mihala Okšinjskog zbog ubistva šestoro ljudi na koje je otvorio vatru iz automatskog oružja na glavnom trgu u tom gradu i ubistva tri osobe u mestu Ostrovjec Švjentokšišski u porodičnom stanu, saopštio je poljski ministar pravde i glavni tužilac Valdemar Žurek.

"Istraga se odnosi na dva krivična dela. Prvi je ubistvo šest osoba vatrenim oružjem i pokušaj ubistva više drugih osoba, uključujući i policajce. Primenjena pravna kvalifikacija računa s tim da je imao nameru i da zaplaši mnoštvo ljudi, zbog čega to delo ima znakove terorističkog krivičnog dela", objasnio je glavni tužilac na Iksu (X).