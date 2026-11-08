UBICA IZ KRAKOVA IMAO DOZVOLU ZA VATRENO ORUŽJE: Napadač je Poljak, nije imao krivični dosije
- Napadač u Krakovu je Poljak i nije imao krivični dosije.
- Policija i dalje utvrđuje motive i okolnosti napada.
Prema policijskim nalazima, počinilac napada u Krakovu izvedenog u subotu je poljski državljanin i stanovnik Ostrovjeca Svjentokšiskog, koji je imao dozvolu za vatreno oružje i nije imao krivični dosije.
Kako danas prenosi poljska agencija PAP, policija je u njegovom automobilu pronašla veliki broj komada vatrenog oružja i municije.
U masovnoj pucnjavi u subotu u Krakovu koju je počinio Mihal Oksinjski (24) koji je bio fasciniran desničarskim ideologijama i najverovatnije je delovao sam, ubijeno je devet osoba, među kojima je i jedan britanski državljanin, saopštili su ranije danas poljski zvaničnici.
U pucnjavi na Glavnom trgu u Krakovu muškarac je juče popodne, pucajući iz vozila u pokretu, ubio šest osoba, a još tri tela pronađena su u njegovoj kući, za koje se sumnja da su napadačevi roditelji i sestra.
Među žrtvama pucnjave na Glavnom trgu u Krakovu su četiri poljska državljanina, jedan britanski državljanin i jedna žena koja nije Poljakinja, rekao je danas Kšištof Klenčar, vojvoda Malopoljske.
Prema njegovim rečima, među povređenima, kojih ima 16 i leče se u šest bolnica, je 11 Poljaka i pet stranaca, od kojih je 14 u stabilnom stanju, jedan u teškom stanju, dok je počinilac u kritičnom stanju. On je tokom noći podvrgnut nekoliko operacija u bolnici u Krakovu i njegovo stanje se trenutno opisuje kao kritično.
Tokom konferencije za novinare, Klenčar je rekao da je šest osoba poginulo u pucnjavi u subotu, među kojima su 61-godišnji poljski državljanin, 47-godišnji poljski državljanin, 53-godišnji poljski državljanin, 32-godišnji britanski državljanin, 51-godišnja žena koja nije Poljakinja i čije državljanstvo vlasti još nisu otkrile i muškarac od oko 50 godina, poljski državljanin.
Na brifingu je rekao da su dva policajca povređena tokom intervencije i dalje u teškom stanju, od kojih je jedan u komi.
Tela tri osobe dve žene i jednog muškarca pronađena su u kući napadača u Ostrovjecu Svjentokšiskom. Premijer Donald Tusk rekao je da postoji mnogo dokaza koji ukazuju na to da su to članovi njegove uže porodice.
Pucnjava se dogodila u subotu posle 15 časova na Glavnom trgu u Krakovu. Maskirani 24-godišnji muškarac je automobilom uleteo na trg i otvorio vatru na slučajne ljude. Počinilac je uhapšen nakon razmene vatre sa policijom.
Zbog tragedije u Krakovu, proglašena je dvodnevna nacionalna žalost danas i sutra.
Tužilac započeo istragu
Tužilaštvo u Krakovu započelo je danas istragu protiv 24-godišnjeg Mihala Okšinjskog zbog ubistva šestoro ljudi na koje je otvorio vatru iz automatskog oružja na glavnom trgu u tom gradu i ubistva tri osobe u mestu Ostrovjec Švjentokšišski u porodičnom stanu, saopštio je poljski ministar pravde i glavni tužilac Valdemar Žurek.
"Istraga se odnosi na dva krivična dela. Prvi je ubistvo šest osoba vatrenim oružjem i pokušaj ubistva više drugih osoba, uključujući i policajce. Primenjena pravna kvalifikacija računa s tim da je imao nameru i da zaplaši mnoštvo ljudi, zbog čega to delo ima znakove terorističkog krivičnog dela", objasnio je glavni tužilac na Iksu (X).
Kurir.rs/Tanjug