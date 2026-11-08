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Papa Lav XIV doputovao je danas iz Urugvaja u Argentinu, na drugu deonicu svoje 12-dnevne turneje po Južnoj Americi, gde će održati govor argentinskom predsedniku Havijeru Mileiju, koji se smatra za bliskog saveznika američkog predsednika Donalda Trampa.

Papino obraćanje moglo bi da naglasi tenzije između Vatikana i Mileija, zbog njegove agende štednje koju je crkva kritikovala zato što je pogodila najsiromašnije, kao i zbog toga što je argentinski predsednik podržao rat Sjedinjenih Američkih Država u Iranu, koji je Lav XIV kritikovao, prenosi Rojters.

On je prethodno u Urugvaju pozvao južnoameričke zemlje da se zajedno pozabave regionalnim pitanjima i da daju primer strpljive diplomatije u spornim pitanjima.

Papa Lav XIV, koji se nalazi na jednom od najintenzivnijih putovanja katoličkog vođe u inostranstvo u poslednjih nekoliko decenija, manje od mesec dana nakon operacije raka pluća, prvi je katolički vođa koji je posetio Argentinu od 1987. godine, i planirano je da tamo obiđe četiri grada.

Lav XIV, koji se obraća nacionalnim vladama tokom svake svoje posete inostranstvu, obično govori pažljivim, diplomatskim jezikom, i ne očekuje se da će direktno kritikovati Mileija po imenu, ali može da se pozove na nacionalne politike ili međunarodne događaje u primedbama koje će politički posmatrači pažljivo analizirati.

Bilo kakve njegove intervencije, posebno o siromaštvu, ograničenjima tržišta ili konfrontacionoj političkoj retorici, mogle bi da se tumače kao implicitne kritike Mileija.

Papa je latinoameričku turneju počeo 6. novembra, posetom Urugvaju, a nakon Argentine do 17. novembra, kada završava turneju po Južnoj Americi, posetiće i Peru.

On će u Peru stići 11. novembra, a tokom boravka posetiće Kusko, nekadašnju prestonicu Inka, kao i oblast Amazona.

Planiran je i susret sa sveštenicima njegove nekadašnje biskupije Čiklajo, kao i privatna poseta kapeli u čijoj je obnovi pomagao.