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Izraelski ministar odbrane Izrael Kacizjavio je danas da Iran nije odustao od svojih ambicija u vezi sa nuklearnim oružjem, kao i da Izrael mora da ostane ujedinjen pred tom pretnjom.

"Iran nastoji da obnovi svoje napore da dobije nuklearno oružje, zajedno sa drugim ozbiljnim naporima koji predstavljaju stvarnu opasnost za državu Izrael. Ne možemo prihvatiti ove pretnje", rekao je Kac na komemoraciji za vojnike koji su izgubili živote tokom Sueckog rata 1956. godine, prenosi Tajms of Izrael.

Naveo je da je dužnost vojske da bude spremna za svaki scenario i da "deluje po potrebi kako bi zaštitila izraelske građane".

"Pred velikim misijama koje su još pred nama, moramo biti ujedinjeni", kazao je Kac.

Kac je istakao da neprijatelji Izraela moraju da znaju da će Izrael, čak i kad ima međusobne nesuglasice, ostaće ujedinjen protiv onih koji ugrožavaju njegov opstanak.

"Ovo je vreme za jedinstvo, odgovornost i međusobnu solidarnost", dodao je Kac.

Kac je član stranke Likud premijera Benjamina Netanjahua, koja je izgubila na vanrednim parlamentarnim izborima koji su u Izraelu održani 27. oktobra.

Predsednik Izraela Isak Hercog izjavio je da će u toku današnjeg dana predsedniku stranke Jašar Gadiju Ajzenkotu dodeliti na zvaničnoj ceremoniji mandat da formira novu vladu.