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Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da su od ranih jutarnjih časova tri naftna tankera pogođena eksplozijama praćenim velikim požarima dok su, kako navodi, plovila neodobrenom rutom u Ormuskom moreuzu.

Dim prekriva nebo iznad ključnog trgovinskog plovnog puta, navodi se u saopštenju mornarice IRGC objavljenom na Telegramu.

"Ovi tankeri gore zato što su isključili svoje navigacione i identifikacione sisteme i zbog agresije američke invazivne vojske", objašnjava se u saopštenju.

IRGC dodaje da su iranski propisi u vezi sa Ormuskim moreuzom više puta saoopštavani svim plovilima i da će posledice prkošenja ovim propisima i nadalje biti iste.

Kurir.rs/Tanjug

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