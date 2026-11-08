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Ukrajina je testirala novo oružje u okviru napora da obezbedi sopstveni pristup svemirskim sistemima, smanji zavisnost od američkog sistema "Starlink" i razvije nova sredstva za suprotstavljanje raketama kao što je ruski "Orešnik", preneo je danas britanski list Gardijan.

Kako je za ovaj list izjavio predsednik pododbora za državnu bezbednost Vrhovne rade, Fedir Venislavski, Ukrajina teži "suverenom" prisustvu u svemiru, a prvi korak u tom pravcu već je napravljen zahvaljujući komunikacionom satelitu "Obrija nano".

Ukrajina je, prema navodima lista, sprovela najmanje tri testiranja sistema za presretanje u bliskom svemiru, istovremeno pokušavajući da lansira sopstvene, suverene satelite u orbitu, čime se pridružuje sve većem broju zemalja koje nastoje da se afirmišu u svemiru.

To je postalo stvarnost prošlog meseca, kada su Ukrajina i danska kompanija "GomSpejs" objavile uspešno lansiranje satelita "Obrija nano", prve probne letelice za buduću nezavisnu ukrajinsku komunikacionu mrežu, koja bi, prema dostupnim informacijama, trebalo da se sastoji od oko 245 satelita.

Foto: Printskrin You Tube

"Od početka rata, svemirska sfera je od ključnog značaja za ukrajinske snage. Nedavni događaji su to samo potvrdili, bilo da je reč o inicijativi američke vlade o ograničenju u okviru 'Starlinka', ili kompanije 'Spejs eks', videli smo kako pad kvaliteta komunikacije ugrožava sisteme komandovanja i kontrole ukrajinske vojske", kazao je Venislavski.

On je dodao da ruske snage ugrožavaju ukrajinsku teritoriju iz međunarodnog svemirskog prostora, koristeći rakete "Orešnik".

S obzirom na to da se ruski lansirni položaji nalaze van dometa ukrajinskih raketa najvećeg dometa, Ukrajina je sprovela tri testiranja sistema za uništavanje ciljeva izvan atmosfere, osmišljenih za presretanje lansiranja u bliskom svemiru.