STRAH OD "OREŠNIKA": Ukrajina testira novo oružje protiv ruskih raketa koje ulaze u svemir
- Ukrajina je testirala novo oružje za presretanje ciljeva u bliskom svemiru, uz cilj da smanji zavisnost od Starlinka i razvije sopstvene svemirske sisteme.
- Kijev tvrdi da ruske rakete poput 'Orešnika' dolaze iz svemirskog prostora, pa radi na sistemima koji bi mogli da ih presretnu izvan atmosfere.
Ukrajina je testirala novo oružje u okviru napora da obezbedi sopstveni pristup svemirskim sistemima, smanji zavisnost od američkog sistema "Starlink" i razvije nova sredstva za suprotstavljanje raketama kao što je ruski "Orešnik", preneo je danas britanski list Gardijan.
Kako je za ovaj list izjavio predsednik pododbora za državnu bezbednost Vrhovne rade, Fedir Venislavski, Ukrajina teži "suverenom" prisustvu u svemiru, a prvi korak u tom pravcu već je napravljen zahvaljujući komunikacionom satelitu "Obrija nano".
Ukrajina je, prema navodima lista, sprovela najmanje tri testiranja sistema za presretanje u bliskom svemiru, istovremeno pokušavajući da lansira sopstvene, suverene satelite u orbitu, čime se pridružuje sve većem broju zemalja koje nastoje da se afirmišu u svemiru.
To je postalo stvarnost prošlog meseca, kada su Ukrajina i danska kompanija "GomSpejs" objavile uspešno lansiranje satelita "Obrija nano", prve probne letelice za buduću nezavisnu ukrajinsku komunikacionu mrežu, koja bi, prema dostupnim informacijama, trebalo da se sastoji od oko 245 satelita.
"Od početka rata, svemirska sfera je od ključnog značaja za ukrajinske snage. Nedavni događaji su to samo potvrdili, bilo da je reč o inicijativi američke vlade o ograničenju u okviru 'Starlinka', ili kompanije 'Spejs eks', videli smo kako pad kvaliteta komunikacije ugrožava sisteme komandovanja i kontrole ukrajinske vojske", kazao je Venislavski.
On je dodao da ruske snage ugrožavaju ukrajinsku teritoriju iz međunarodnog svemirskog prostora, koristeći rakete "Orešnik".
S obzirom na to da se ruski lansirni položaji nalaze van dometa ukrajinskih raketa najvećeg dometa, Ukrajina je sprovela tri testiranja sistema za uništavanje ciljeva izvan atmosfere, osmišljenih za presretanje lansiranja u bliskom svemiru.
"Ovo je prioritetan zadatak. Već smo demonstrirali lansiranja sistema koji deluju izvan atmosfere i radimo na tome da utvrdimo da li možemo da uspostavimo njihovu serijsku proizvodnju", istakao je Venislavski.
Prema mišljenju stručnjaka, širenje rusko-ukrajinskog rata u svemir samo je najnoviji dokaz ubrzane militarizacije sfere čija su pravila korišćenja i dalje nejasna, zastarela i teška za kontrolu.
Kurir.rs/Gardijan