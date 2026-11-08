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Tri muškarca pogubljena su danas u Iranu pošto su proglašeni krivim za izvođenje operacija za Izrael i Sjedinjene Američke Države, kao i za učešće u oružanim sukobima tokom antivladinih protesta u januaru, preneli su lokalni mediji.

Iran je u poslednjih nekoliko meseci sproveo više pogubljenja u vezi sa januarskim protestima, a među ubijenima su i osobe optužene za veze sa Izraelom i SAD, prenosi agencija Rojters.

Optuženi Hasan Dioband, Hamid Kazemi i Reza Zangane se terete da su koristili vatreno oružje, ručne bombe i Molotovljeve koktele, kao i da su podmetali požare u javnim objektima i oštetili trafostanicu u gradu Karadžu, saopštilo je pravosuđe.

Oni su osuđeni na smrt, uz nalog za konfiskaciju imovine. ; Smrtne kazne su izvršene nakon što ih je Vrhovni sud potvrdio, dok su ostali optuženi osuđeni na kazne zatvora u trajanju od pet do 10 godina.

Pravosudni organi su saopštili da je Dioband uhapšen 11. januara, nakon što je istragom identifikovan kao osumnjičeni za napade na javnu imovinu i podsticanje na nasilje.

Još deset ljudi optuženih za učestvovanje u nemirima pod njegovim nadzorom je naknadno uhapšeno.