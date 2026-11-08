Mladić (22) godine popeo se danas na jarbol ispred zgrade Rajhstaga u Berlinu i uklonio nemačku zastavu, zamenivši je palestinskom, saopštila je lokalna policija.

"Oko 11.15 časova muškarac se popeo na jarbol i podigao palestinsku zastavu“, rekao je portparol policije Martin Halveg za "Bild".

Počinilac je prethodno skinuo crno-crveno-zlatnu zastavu površine 60 kvadratnih metara i jednostavno je bacio na zemlju.

Palestinska zastava je tek posle više od sat vremena skinuta sa jarobola ispred zdanja gde se sastaje nemački Bundestag.

Navodno su još dve osobe stajale ispod jarbola i snimale incident.

Vatrogasci su uspeli da uklone muškarca sa jarbola, a sva trojica su privedena i pokrenuta je istraga.

Vatrogasci su stigli i izvukli svoje obrtne merdevine kako bi uklonili čoveka i stranu zastavu sa jarbola, a oko 12.30 časova čovek se sam spustio, dok se palestinska zastava vijorila još nekoliko minuta pre nego što je i ona skinuta.

Trojica muškaraca su privedena, od kojih su dvojica mlađih stavljena u policijski pritvor.

Prema policiji, sva trojica osumnjičenih su nemački državljani bez očigledne migracione pozadine.

U incidentu je oskrnavljen jarbol koji je nacionalni spomenik - "Zastava jedinstva" je simbol ponovnog ujedinjenja Nemačke 3. oktobra 1990, a spomenik je visok 28,50 metara.

Zbog svog zaštićenog statusa, jarbol je izuzet od uobičajenog pravila spuštanja zastave na pola koplja tokom žalosti. To znači da se zastava spušta samo u veoma posebnim prilikama žalosti.

Policija je pokrenula istragu zbog klevete države i njenih simbola.