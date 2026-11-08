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Ruski napadi na ukrajinsku elektroenergetsku mrežuu subotu ostavili su više od 600.000 ljudi bez struje u Dnjepropetrovskoj oblasti na jugoistoku Ukrajine, saopštio je dobavljač električne energije DTEK na društvenim mrežama.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski osudio je u nedelju ujutru "noćni napad na region Dnjepra" koji je ostavio štetu na energetskoj infrastrukturi, takođe ukazujući na šire napade širom zemlje.

"Širom zemlje su prisutni rasprostranjeni nestanci struje. Radovi na popravci su u toku u gotovo svakom pogođenom gradu i zajednici", rekao je Zelenski.

- Radnici elektroenergetske kompanije već rade na obnavljanju struje. Njihove napore otežava stalno rusko granatiranje - rekao je guverner regiona Oleksandar Hanža, dodajući da bolnice i kritična infrastruktura sada zavise od generatora za napajanje.

1/8 Vidi galeriju Ukrajina Kijev struja mrak Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA, Printscreen/Twitter

Nestanak struje usledio je nakon granatiranja u regionu 3. novembra koje je oštetilo infrastrukturu u ključnom industrijskom regionu koji se graniči sa područjima aktivnih borbi, i šireg napada istog dana širom Ukrajine usmerenog na energetska postrojenja.

Nuklearna elektrana Zaporožje je takođe ostala bez struje preko noći, a Međunarodna agencija za atomsku energiju je u nedelju ujutru saopštila da se sada oslanja "na hitne dizel generatore za hlađenje reaktora i druge bitne funkcije nuklearne bezbednosti".

Napad se dešava dok se Kijev i Moskva spremaju za još jednu rundu mirovnih pregovora pod posredovanjem SAD u Abu Dabiju sledeće nedelje. Nakon novog talasa napada u subotu uveče, Zelenski je pozvao međunarodne partnere da pojačaju sankcije Rusiji kako bi omeli njenu sposobnost da nabavi ili izgradi više raketa.

- Veoma je važno da budu sinhronizovani širom Evrope i jurisdikcija G7. Ako svet nema dovoljno antibalističkih kapaciteta da zaštiti ukrajinsko nebo, onda proizvodnja raketa mora biti zaustavljena - rekao je on.