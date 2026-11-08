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Najmanje 21 osoba se udavila nakon što je čamac sa migrantima potonuo kod obale Senegala, saopštilo je danas ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje.

Nadležni su spasili jednog preživelog i pronašli 21 telo, saopštilo je ministarstvo u objavi na Iksu (X).

Nesreća se dogodila kod Kebemera, oko 180 kilometara severno od glavnog grada Dakara, prenosi agencija Rojters.

Spasioci traže još ljudi koji su potencijalno preživeli nesreću.

U saopštenju ministarstva se takođe navodi da je čamac prevozio ljude koji su pokušavali da neregularno migriraju, a nije navedeno koliko ih je ukupno bilo.

Više hiljada ljudi je izgubilo život u poslednjih nekoliko godina u pokušaju da iz Zapadne Afrike neregularno dođu do španskih Kanarskih ostrva, a u prvih pet meseci ove godine ih je bilo 635, prema podacima organizacije za prava migranata "Walking Borders".

Kurir.rs/Beta

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