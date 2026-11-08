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Najmanje 64 osobe povređene su danas u teškoj železničkoj nesreći u egipatskoj pokrajini Giza, kada su se sudarila dva putnička voza, nakon čega je nekoliko vagona iskočilo iz šina. Pojedini lokalni i regionalni mediji navode da bi broj povređenih mogao biti znatno veći, dok spasilačke ekipe nastavljaju intervenciju, a nadležni istražuju okolnosti nesreće.

Nesreća se dogodila u nedelju, 8. novembra, u oblasti El Ajat, između železničkih stanica Kafr Amar i El Reka, nedaleko od sela Gerza, zapadno od egipatske prestonice Kaira.

Prema zvaničnom saopštenju Egipatske nacionalne železnice, putnički voz broj 134, koji je saobraćao iz Gize prema Fajumu, udario je u zadnji deo voza broj 2010, koji je putovao na relaciji Kairo-Asuan.

Silina sudara dovela je do iskliznuća nekoliko vagona, od kojih su se pojedini prevrnuli, dok je železnički saobraćaj na jednoj od važnih saobraćajnih linija u zemlji potpuno obustavljen.

Egipatski mediji prenose da su četiri vagona iskočila iz šina, zbog čega su na mesto nesreće odmah upućene ekipe hitne pomoći, civilne zaštite, policije i železničkih službi.

Raste broj povređenih, desetine vozila hitne pomoći na terenu

Egipatsko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da su u nesreći povređene najmanje 64 osobe, dok su u spasilačkoj operaciji učestvovala 52 vozila hitne pomoći.

Prema zvaničnim podacima, 54 povređene osobe prevezene su u bolnicu Vasta, dok je još deset osoba primljeno u bolnicu El Ajat.

Ministar zdravlja Egipta Haled Abdel Gafar naložio je podizanje stepena pripravnosti zdravstvenih ustanova u pokrajinama Giza i Beni Suef, kako bi se obezbedilo brzo zbrinjavanje svih povređenih.

Zdravstvene vlasti nastavljaju da prate stanje hospitalizovanih putnika, a medicinskim ustanovama naloženo je da obezbede potrebne lekove, medicinsku opremu i osoblje.

Međutim, pojedini mediji iz regiona prenose znatno veće brojke.

Portal Gulf News objavio je da je, prema lokalnim izveštajima, povređeno najmanje 120 osoba, dok je egipatski list Al Šoruk u jednom od svojih izveštaja naveo čak 140 povređenih.

Ove brojke zasad nisu potvrđene zvaničnim saopštenjem Ministarstva zdravlja, zbog čega se kao potvrđeni bilans i dalje navode 64 povređene osobe.

Zvanične informacije o eventualnim smrtnim slučajevima nisu objavljene.

Kako je došlo do sudara dva voza?

Prema informacijama koje je objavila Egipatska nacionalna železnica, do nesreće je došlo kada je voz broj 134 udario u zadnji deo voza broj 2010, na deonici između stanica Kafr Amar i El Reka.

Ipak, egipatski list Al Šoruk, pozivajući se na izvor iz železničke uprave, objavio je dodatne detalje koji ukazuju na mogući sled događaja.

Prema tom izvoru, voz broj 2010, koji je saobraćao prema Asuanu, najpre je iskočio iz šina, pri čemu se nekoliko njegovih vagona prevrnulo. Nakon toga, drugi voz udario je u njegov zadnji deo.

Ovakav sled događaja još nije zvanično potvrđen kao konačan uzrok nesreće.

Nadležne službe sada pokušavaju da utvrde da li je prvobitno iskliznuće jednog voza prethodilo sudaru ili je upravo sudar izazvao izletanje vagona sa pruge.

Pokrenuta istraga, tužilaštvo saslušava svedoke

Egipatsko javno tužilaštvo pokrenulo je istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti železničke nesreće.

Istražitelji su izašli na mesto sudara radi uviđaja, dokumentovanja oštećenja i prikupljanja dokaza koji bi mogli pomoći u rekonstrukciji događaja.

Tužilaštvo je zatražilo policijsku istragu, kao i uzimanje izjava od očevidaca i povređenih putnika.

Posebna pažnja posvećena je događajima koji su neposredno prethodili sudaru, kao i tehničkim okolnostima pod kojima je došlo do iskliznuća vagona.

Istražni organi zatražili su i informacije o zdravstvenom stanju povređenih kako bi utvrdili kada će oni biti u mogućnosti da daju iskaze.

Za sada nije saopšteno da li je nesreću izazvao tehnički kvar, ljudska greška ili neki drugi faktor.

Obustavljen železnički saobraćaj, dizalice uklanjaju vagone

Zbog sudara je obustavljen železnički saobraćaj između Gize i Gornjeg Egipta u oba smera, što je izazvalo poremećaje na važnoj železničkoj vezi koja povezuje Kairo sa južnim delovima zemlje.

Egipatska železnička uprava uputila je specijalizovane ekipe i teške dizalice kako bi uklonile oštećene vagone i oslobodile prugu.

Radnici železnice, zajedno sa pripadnicima civilne zaštite i drugim nadležnim službama, nastavljaju da uklanjaju posledice sudara.

Istovremeno se sprovode tehnički pregledi oštećene infrastrukture kako bi se utvrdilo da li postoje uslovi za bezbedno ponovno uspostavljanje saobraćaja.

Egipatska nacionalna železnica saopštila je da ulaže napore kako bi saobraćaj na liniji Kairo-Asuan bio normalizovan u najkraćem mogućem roku.

Tačan trenutak ponovnog uspostavljanja železničkog saobraćaja zasad nije potvrđen.

Nesreća je pokrenula opsežnu intervenciju državnih službi, dok se očekuje da će rezultati istrage razjasniti zbog čega je došlo do sudara i da li su postojali propusti koji su mogli da budu sprečeni.