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Ukrajinski marinci uspostavili su položaje na istočnoj obali reke Dnjepar, koja je pod ruskom kontrolom, u Hersonskoj oblasti i nastavljaju da napreduju dublje u teritoriju pod kontrolom ruskih snaga na nekoliko pravaca, izjavio je visoki ukrajinski vojni oficir.

Kako je 7. novembra preneo ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa, Krim.Realnosti, pukovnik Alim Kerimov, načelnik štaba 34. zasebne brigade mornaričke pešadije Ukrajine, potvrdio je da ukrajinske snage drže više položaja na istočnoj obali, dok istovremeno izvode napade na ruske odbrambene položaje.

Kerimov je naveo da su se ukrajinski marinci uspešno iskrcali u jednom naselju na okupiranoj strani reke, ali nije želeo da otkrije njegovu lokaciju niti koliko su ukrajinske trupe napredovale, pozivajući se na operativnu bezbednost.

Operacije se odvijaju na nekoliko pravaca, uključujući ostrva na Dnjepru i naselja na njegovoj istočnoj obali. Ukrajinske jedinice primenjuju postepeni pristup, smenjujući ljudstvo na već uspostavljenim položajima, obezbeđujući novoosvojenu teritoriju i napredujući prema dodatnim lokacijama pod ruskom kontrolom.

Prema Kerimovljevim rečima, marinci istovremeno brane postojeće položaje i izvode ofanzivne operacije, što ukrajinskim snagama omogućava da postepeno proširuju svoje prisustvo na istočnoj obali.

Rusija smanjila kopnene napade, ali pojačala udare dronovima

Ova dešavanja dolaze u trenutku kada su ruske snage značajno smanjile broj klasičnih kopnenih napada na južnom sektoru Dnjepra, preusmeravajući se na artiljerijske, vazdušne i napade dronovima. Kerimov je ovu promenu opisao kao prelazak sa konvencionalnih ofanzivnih operacija na ono što je nazvao hibridnom ofanzivom.

On je naveo da su ruske snage tokom 2025. godine izvele čak 700 jurišnih operacija u zoni odgovornosti njegove brigade, dok se njihov broj, prema sadašnjem tempu, procenjuje na približno 150 do 200 godišnje.

Smanjen je i broj ruskih operacija čamcima. Ukrajinske snage zabeležile su približno 200 kretanja ruskih čamaca tokom 2025. godine, u poređenju sa oko 22 tokom prvih šest meseci 2026. godine.

Istovremeno, aktivnost ruskih dronova znatno je intenzivirana. Ukrajinski 30. korpus mornaričke pešadije zabeležio je više od 26.000 udara dronovima samo tokom avgusta 2026. godine, što je najveći mesečni broj koji je ova formacija do sada prijavila.

Kerimov je povećanje broja ruskih napada na civilna područja, uključujući grad Herson, pripisao nemogućnosti Moskve da ostvari svoje ciljeve kopnenim ofanzivama.

Istočna obala Dnjepra i dalje je pod ruskom kontrolom, dok ukrajinske snage nastavljaju operacije preko reke i na okolnim ostrvima.