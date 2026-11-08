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Najmanje četiri osobe su poginule, a više of 150 osoba je povređeno danas kada su četiri vagona putničkog voza iskliznula iz šina u blizini sela Gerza u egipatskoj pokrajini Giza prilikom sudara sa drugim vozom, nedaleko od Kaira, saopštilo je egipatsko Ministarstvo zdravlja.

Lokalni mediji su ranije javili da je 120 ljudi povređeno, ne navodeći težinu njihovih povreda, prenosi Arab njuz.

Pojedini mediji u Egiptu objavili su da je broj povređenih veći od 150.

Nesreća se dogodila u oblasti Al Ajat, nakon čega je na mesto incidenta upućeno 50 ambulantnih vozila, ekipe civilne zaštite i bezbednosne snage, prenosi Galf njuz.

Povređeni su prevezeni u obližnje bolnice u pokrajini Beni Suef, dok su bolnice u Gizi stavljene u stanje pripravnosti kako bi mogle da zbrinu povređene.

Kako je javila ranije Al Arabija, mašinovođa je podlegao povredama.

Ministarstvo zdravlja je u početku na mesto nesreće poslalo 20 ambulantnih vozila, ali je njihov broj povećan na 50 nakon što je postalo jasno da je broj povređenih veći od prvih procena.

Ekipe civilne zaštite, bezbednosne snage i Hitne pomoći izašle su na mesto nesreće, dok su angažovane i dizalice za uklanjanje vagona koji su iskliznuli iz šina i raščišćavanje pruge.

Egipatsko tužilaštvo pokrenulo je istragu o uzrocima nesreće i naložilo policiji da sprovede potrebne provere i ispita svedoke i povređene putnike.

Okolnosti nesreće i dalje se utvrđuju, a železnički saobraćaj u tom regionu i dalje je u prekidu.

Predsednik Egipta Abdel Fatah el Sisi rekao je da sa "velikom zabrinutošću" prati nesreću i naložio nadležnima da sprovedu hitnu istragu kako bi "odgovarali svi za koje se utvrdi da su bili nemarni".

Nadležna služba saopštila je da su ekipe za vanredne situacije koristile dizalice za uklanjanje olupina.

Vlasti su pokrenule istragu o uzrocima nesreće.

Oko 110 miliona stanovnika Egipta u velikoj meri zavisi od železničkog saobraćaja, ali je železnička mreža, jedna od najvećih u Africi, poslednjih godina bila poprište niza smrtonosnih nesreća.

Egipat je tokom protekle decenije uložio milijarde dolara u modernizaciju saobraćajne infrastrukture, uključujući izgradnju novih auto-puteva i pruga za vozove velikih brzina, ali veliki deo zastarele železničke mreže još nije modernizovan.

U požaru koji je 2002. godine izbio u vozu sa putnicima koji su putovali na odmor južno od Kaira poginulo je više od 370 ljudi.

U nekoliko železničkih nesreća koje su se dogodile na tom području 2009. godine poginulo je više desetina ljudi.