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Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro potvrdio je u nedelju da će evropski predstavnici učestvovati u pregovorima o Ukrajini, koji će sledeće nedelje biti održani u Abu Dabiju, prenosi Rojters.

U intervjuu za radio RTL, Baro je najavio učešće Francuske.

"Evropljani će biti snažno zastupljeni. Francuska će biti u Abu Dabiju i učestvovaće u tim razgovorima", izjavio je.

"Još ne mogu da otkrijem ko će tačno predstavljati Francusku, ali naša zemlja će svakako biti prisutna", dodao je.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Sastanak u organizaciji SAD

Sastanak organizuje Vašington, a biće održan 10. i 11. novembra.

Američki izaslanik Stiv Vitkof ranije je najavio da će se u Abu Dabiju okupiti delegacije Ukrajine i Rusije.

Teme razgovora biće okončanje rata u Ukrajini, bezbednosni aranžmani za posleratni period i deeskalacija sukoba.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Kremlj potvrdio sastav ruske delegacije

Kremlj je juče potvrdio sastav delegacije koja sledeće nedelje putuje na pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajinom, prenosi Rojters.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je u subotu da će u delegaciji biti savetnik Kremlja Vladimir Medinski, kao i zamenici ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov i Mihail Galuzin.