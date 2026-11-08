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Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro potvrdio je u nedelju da će evropski predstavnici učestvovati u pregovorima o Ukrajini, koji će sledeće nedelje biti održani u Abu Dabiju, prenosi Rojters.

U intervjuu za radio RTL, Baro je najavio učešće Francuske.

"Evropljani će biti snažno zastupljeni. Francuska će biti u Abu Dabiju i učestvovaće u tim razgovorima", izjavio je.

"Još ne mogu da otkrijem ko će tačno predstavljati Francusku, ali naša zemlja će svakako biti prisutna", dodao je.

Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Sastanak u organizaciji SAD

Sastanak organizuje Vašington, a biće održan 10. i 11. novembra.

Američki izaslanik Stiv Vitkof ranije je najavio da će se u Abu Dabiju okupiti delegacije Ukrajine i Rusije.

Teme razgovora biće okončanje rata u Ukrajini, bezbednosni aranžmani za posleratni period i deeskalacija sukoba.

Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Kremlj potvrdio sastav ruske delegacije

Kremlj je juče potvrdio sastav delegacije koja sledeće nedelje putuje na pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajinom, prenosi Rojters.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je u subotu da će u delegaciji biti savetnik Kremlja Vladimir Medinski, kao i zamenici ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov i Mihail Galuzin.

U delegaciji će biti i šef ruske vojne obaveštajne službe Igor Kostjukov, visoki oficir Generalštaba Jurij Žigarlovski, kao i drugi visoki diplomatski i vojni zvaničnici.

(Kurir.rs/Reuters)

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