EVROPLJANI ULAZE U PREGOVORE O UKRAJINI! Jedna zemlja potvrdila dolazak u Abu Dabi, spremaju se ključni razgovori o okončanju rata
Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro potvrdio je u nedelju da će evropski predstavnici učestvovati u pregovorima o Ukrajini, koji će sledeće nedelje biti održani u Abu Dabiju, prenosi Rojters.
U intervjuu za radio RTL, Baro je najavio učešće Francuske.
"Evropljani će biti snažno zastupljeni. Francuska će biti u Abu Dabiju i učestvovaće u tim razgovorima", izjavio je.
"Još ne mogu da otkrijem ko će tačno predstavljati Francusku, ali naša zemlja će svakako biti prisutna", dodao je.
Sastanak u organizaciji SAD
Sastanak organizuje Vašington, a biće održan 10. i 11. novembra.
Američki izaslanik Stiv Vitkof ranije je najavio da će se u Abu Dabiju okupiti delegacije Ukrajine i Rusije.
Teme razgovora biće okončanje rata u Ukrajini, bezbednosni aranžmani za posleratni period i deeskalacija sukoba.
Kremlj potvrdio sastav ruske delegacije
Kremlj je juče potvrdio sastav delegacije koja sledeće nedelje putuje na pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajinom, prenosi Rojters.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je u subotu da će u delegaciji biti savetnik Kremlja Vladimir Medinski, kao i zamenici ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov i Mihail Galuzin.
U delegaciji će biti i šef ruske vojne obaveštajne službe Igor Kostjukov, visoki oficir Generalštaba Jurij Žigarlovski, kao i drugi visoki diplomatski i vojni zvaničnici.
(Kurir.rs/Reuters)