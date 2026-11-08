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Iran je pogubio trojicu muškaraca optuženih za podsticanje oružanih nereda tokom antivladinih protesta u januaru, preneli su državni mediji.

Hasan Dioband, Hamid Kazemi i Reza Zanganeh bili su optuženi za bacanje Molotovljevih koktela i ručnih bombi, upotrebu hladnog i vatrenog oružja, kao i za podmetanje požara u javnim objektima u gradu Karadžu, zapadno od Teherana, objavila je iranska državna novinska agencija Tasnim.

Porast broja pogubljenja u Iranu

Ova pogubljenja najnovija su u nizu sličnih slučajeva povezanih sa protestima, uključujući i pogubljenja osoba optuženih za veze sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama.

Broj pogubljenja u Iranu porastao je otkako su krajem februara počeli američko-izraelski napadi na Islamsku Republiku.

Protesti počeli zbog visokih troškova života

Protestni pokret, koji je u decembru prošle godine pokrenut zbog visokih troškova života, ubrzo je prerastao u masovne antivladine demonstracije, koje su vrhunac dostigle 8. i 9. januara.

Iranske vlasti saopštile su da je poginulo više od 3.000 ljudi, a za nasilje su okrivile "terorističke akte" koje su, prema njihovim tvrdnjama, organizovali Izrael i Sjedinjene Američke Države.

Međutim, nevladine organizacije sa sedištem u inostranstvu iznele su znatno veće brojke.