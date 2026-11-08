IRAN POGUBIO TROJICU MUŠKARACA! Otkriveno za šta su ih vlasti optužile, iza svega stoji krvava priča
Iran je pogubio trojicu muškaraca optuženih za podsticanje oružanih nereda tokom antivladinih protesta u januaru, preneli su državni mediji.
Hasan Dioband, Hamid Kazemi i Reza Zanganeh bili su optuženi za bacanje Molotovljevih koktela i ručnih bombi, upotrebu hladnog i vatrenog oružja, kao i za podmetanje požara u javnim objektima u gradu Karadžu, zapadno od Teherana, objavila je iranska državna novinska agencija Tasnim.
Porast broja pogubljenja u Iranu
Ova pogubljenja najnovija su u nizu sličnih slučajeva povezanih sa protestima, uključujući i pogubljenja osoba optuženih za veze sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama.
Broj pogubljenja u Iranu porastao je otkako su krajem februara počeli američko-izraelski napadi na Islamsku Republiku.
Protesti počeli zbog visokih troškova života
Protestni pokret, koji je u decembru prošle godine pokrenut zbog visokih troškova života, ubrzo je prerastao u masovne antivladine demonstracije, koje su vrhunac dostigle 8. i 9. januara.
Iranske vlasti saopštile su da je poginulo više od 3.000 ljudi, a za nasilje su okrivile "terorističke akte" koje su, prema njihovim tvrdnjama, organizovali Izrael i Sjedinjene Američke Države.
Međutim, nevladine organizacije sa sedištem u inostranstvu iznele su znatno veće brojke.
BBC je takođe prikupio više svedočenja zasnovanih na ličnim iskustvima Iranaca, prema kojima su pripadnici bezbednosnih snaga otvarali vatru na nenaoružane demonstrante.
(Kurir.rs/Index.hr)