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Oko 5.000 ruskih kompanija podnelo je zahtev za stečaj u prvih devet meseci 2026. godine

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Ruska ekonomija suočava se sa sve ozbiljnijim problemima, dok broj kompanija koje odlaze u stečaj raste, a ukrajinski napadi na naftnu infrastrukturu dodatno ugrožavaju jedan od najvažnijih sektora zemlje. Prema izveštaju portala The Gaze, tokom prvih devet meseci 2026. godine približno 5.000 ruskih kompanija podnelo je zahtev za stečaj.

Istovremeno, ukrajinski obaveštajni izvori tvrde da je veliki broj najvećih ruskih rafinerija potpuno ili delimično obustavio proizvodnju nakon napada bespilotnim letelicama, što dodatno povećava pritisak na rusku privredu.

Visoke kamatne stope, slabljenje potražnje i problemi u energetskom sektoru predstavljaju ozbiljan izazov za ruska preduzeća, koja se suočavaju sa sve težim uslovima poslovanja.

1/10 Vidi galeriju Ruske rafinerije nafte u plamenu, redovi za gorivo širom zemlje su ogromni. Foto: Printscreen

Hiljade ruskih kompanija pred bankrotom

Prema podacima koje prenosi The Gaze, oko 5.000 kompanija u Rusiji podnelo je zahtev za stečaj u periodu od januara do septembra 2026. godine.

Kao glavni uzroci navode se visoke kamatne stope i pad potražnje, koji otežavaju poslovanje i povećavaju finansijski pritisak na preduzeća.

Visoki troškovi zaduživanja posebno pogađaju kompanije koje zavise od bankarskih kredita za finansiranje svakodnevnih aktivnosti, investicija i izmirivanje postojećih obaveza.

Istovremeno, slabljenje potražnje smanjuje prihode preduzeća, zbog čega se pojedine firme suočavaju sa problemima u otplati dugova i održavanju proizvodnje.

Ukrajinski napadi pogodili ruske rafinerije

Dodatni udarac ruskoj ekonomiji predstavljaju ukrajinski napadi na energetsku infrastrukturu, uključujući nedavni napad dronovima na rafineriju u Rjazanju.

Reč je o jednom od najvećih postrojenja za preradu nafte u Rusiji, koje ima važnu ulogu u snabdevanju Moskve i ruske vojske gorivom.

Prema tvrdnjama ukrajinskih obaveštajnih izvora koje prenosi The Gaze, čak 15 od 38 najvećih ruskih rafinerija potpuno je obustavilo rad, dok je još 12 smanjilo proizvodnju.

1/5 Vidi galeriju Ukrajinci gađali rafineriju u Sizranju Foto: Printscreen

Isti izvori navode da je ukupan obim prerade nafte opao za više od 55 odsto, dok su ekonomski gubici premašili 23 milijarde dolara.

Ovi podaci nisu nezavisno potvrđeni, a nije precizirano ni na koji vremenski period se odnosi navedeni pad prerade nafte.

Napadi na rafinerije mogu imati posledice koje prevazilaze neposrednu štetu na postrojenjima, jer prekidi proizvodnje otežavaju snabdevanje gorivom, povećavaju troškove i stvaraju dodatne probleme u transportu i logistici.

Problemi i sa izvozom ruskog goriva

Pored poteškoća u proizvodnji, Rusija se suočava i sa neizvesnošću u izvozu naftnih derivata.

Kako prenosi The Gaze, najmanje dva tankera koja prevoze ruski dizel promenila su svoje rute, iako su prvobitno bila usmerena ka Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema navodima ovog medija, američke kompanije zabrinute su zbog mogućih pravnih rizika i sankcija, zbog čega je realizacija poslova povezanih sa isporukom ruskog goriva dovedena u pitanje.

Promene ruta tankera ukazuju na dodatnu neizvesnost u međunarodnoj trgovini ruskim energentima, iako razlozi za konkretne promene nisu nezavisno potvrđeni.

Kombinacija rastućeg broja stečajeva, visokih troškova finansiranja i napada na energetsku infrastrukturu povećava pritisak na rusku privredu.

Ipak, podaci o broju stečajeva i prekidima rada rafinerija sami po sebi nisu dovoljni da potvrde da se celokupna ruska ekonomija nalazi pred kolapsom. Oni ukazuju na ozbiljne probleme u pojedinim sektorima, čije će dugoročne posledice zavisiti od trajanja proizvodnih prekida, finansijskih uslova i sposobnosti preduzeća da nastave poslovanje.