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Rusija postaje sve opasnija, zbog čega Ujedinjeno Kraljevstvo mora da sustigne svoje evropske saveznike u suprotstavljanju ruskoj pretnji.

O tome izveštava The Gaze, pozivajući se na intervju koji je načelnik Generalštaba britanskih oružanih snaga, maršal vazduhoplovstva Ričard Najton, dao za Fajnenšel tajms uoči Dana sećanja.

Najton je naglasio da Britanija zaostaje za drugim evropskim zemljama, posebno onima koje se nalaze bliže Rusiji, u razumevanju razmera pretnje.

"Govorimo o ciljanim ubistvima, govorimo o sabotažama, govorimo o sajber napadima. To su veoma stvarne, konkretne aktivnosti ruske države za koje imamo dokaze u Evropi, a u određenoj meri i u Ujedinjenom Kraljevstvu", rekao je.

Prema rečima britanskog vojnog zvaničnika, spremnost Moskve da preuzima rizike značajno je porasla, a izraz "hibridne aktivnosti" više ne odražava ozbiljnost njenih postupaka.

1/10 Vidi galeriju London protesti Foto: Alberto Pezzali/AP

Najton je dodao da vlada mora da objasni ovu situaciju javnosti, posebno sada kada od građana traži da izdvajaju više novca za odbranu.

Podsetimo, London se obavezao da će povećati vojnu potrošnju na tri odsto bruto domaćeg proizvoda do 2030. godine.

Britanija priprema nove mere protiv ruskih podmornica

Najton je najavio i nove mere za suprotstavljanje ruskim podmornicama u severnom Atlantiku.

Ove nedelje zemlje članice Združenih ekspedicionih snaga (JEF), koje predvodi Velika Britanija, trebalo bi da potpišu sporazum o jačanju odbrane u severnom Atlantiku, na Arktiku i u Baltičkom moru.

Prema njegovim rečima, saveznici prelaze sa memoranduma i sastanaka na konkretnu saradnju svojih mornarica, vazduhoplovstava i kopnenih snaga.

Najton je objasnio da krajnji sever postaje sve važniji za zapadne ekonomije i bezbednost NATO-a, posebno zbog podvodnih kablova koji prolaze kroz taj region.

Povećano evropsko vojno prisustvo u ovom području predstavlja i odgovor na pozive Donalda Trampa da Evropa preuzme veću odgovornost za sopstvenu odbranu.

Istovremeno, Najton je naglasio da američko preusmeravanje pažnje sa Evrope na indo-pacifički region traje već više od 15 godina.

Zbog toga, bez obzira na to ko se nalazi u Beloj kući, Evropa mora da se ponovo naoruža i pripremi za odvraćanje potencijalnog protivnika.

"Što smo snažniji, veća je verovatnoća da ćemo uspeti da odvratimo Rusiju od toga da nas testira", zaključio je načelnik britanskog Generalštaba.

Ruski brodovi više od 500 puta primećeni u blizini podvodnih kablova

Najtonova upozorenja potkrepljuju i nedavni incidenti.

Ranije je zabeleženo da su ruski ribarski brodovi više od 500 puta kružili u blizini podvodnih kablova koji povezuju Ujedinjeno Kraljevstvo sa Evropom i Sjedinjenim Američkim Državama.

Pretpostavlja se da bi Rusija na ovaj način mogla da utvrđuje tačne lokacije kablova kako bi ih napala u slučaju sukoba sa NATO-om.

Kao odgovor na ovu pretnju, britanska vlada planira da pooštri kazne za namerno oštećenje podvodne infrastrukture.

Maksimalna zatvorska kazna mogla bi da bude povećana sa pet na 14 godina, dok se razmatra i mogućnost uvođenja doživotnog zatvora.

London istovremeno pojačava nadzor ruskih aktivnosti u blizini svojih teritorijalnih voda.

Tokom prve polovine oktobra, britanski razarač HMS Dauntless i patrolni brod HMS Tyne pratili su rusku fregatu Neustrašimi i trgovačke brodove tokom njihovog prolaska kroz Lamanš.

Istovremeno, Velika Britanija i Francuska pripremaju se za moguće raspoređivanje evropskih trupa u Ukrajini nakon prestanka neprijateljstava.

Kako je The Gaze ranije izvestio, ove snage imaće odbrambeni mandat, ali će moći da odgovore na napade, uključujući i napade ruskih bespilotnih letelica.

Krajem novembra dve zemlje održaće vojnu vežbu "Koalicija" u Poljskoj, u kojoj će učestvovati približno 2.800 vojnika iz 11 država.