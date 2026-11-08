AMERIČKI IZVIĐAČKI AVION KRUŽIO SATIMA NADOMAK RUSKE TERITORIJE! Krenuo iz Rumunije, pa izveo neobičan let oko strateški važne oblasti za Moskvu
Američki izviđački avion, koji je poleteo danas iz rumunske avio-baze "Mihail Kogalničanu", više od četiri sata vršio je patroliranje u blizini granica Rusije, objavile su RIA Novosti.
Avion "Bombardier Artemis II" poleteo je oko 9.41 po moskovskom vremenu i uputio se ka severu, obleteo je Kalinjingradsku oblast, a zatim se usmerio na sever prema Estoniji, duž granica baltičkih država sa Rusijom.
Američka kompanija "Leidos" preradila je ovaj avion iz biznis-džeta za potrebe radarskog izviđanja, nakon čega je dobio naziv "Artemis II".
Redovno je korišćen za letove oko Kalinjingradske oblasti i iznad Crnog mora duž Krima i drugih južnih regiona Rusije.
Moskva zabrinuta zbog aktivnosti NATO-a
Poslednjih godina Rusija beleži pojačanu aktivnost NATO-a u blizini svojih zapadnih granica.
Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog nagomilavanja snaga alijanse u Evropi.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je ranije da vlasti u Moskvi ostaju otvorene za dijalog sa NATO-om, ali na ravnopravnoj osnovi, pri čemu Zapad "mora da odustane od militarizacije kontinenta".
(Kurir.rs/Tanjug)