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Polarni vrtlog se urušava nad Arktikom ranije nego ikada pre od kraja 1950-ih. Istovremeno, najjači El Ninjo otkako se beleže događaji razvija se u Pacifiku.To znači da je ove godine sve moguće, od rekordno blage zime do mećava, pokazuju podaci Nemačke meteorološke službe. Nijedan meteorolog nikada nije doživeo da se oba rekorda pojave istovremeno. Zbog toga meteorološki portal Meteored govori o vremenskim prognozama za koje ne postoji nikakvo prethodno iskustvo.

Rekord polarnog vrtloga: Tri nedelje ranije nego 1968.

Polarni vrtlog je pojas jakih zapadnih vetrova koji cirkuliše visoko iznad Severnog pola zimi, zadržavajući hladni vazduh tamo. Obično počinje da jača tek u novembru.

Međutim, ove godine meteorološki modeli predviđaju suprotno. Prema meteorološkom portalu Severe Weather Europe, 96% evropskih modela predviđa promenu smera vetra do 11. novembra. Na nadmorskoj visini od oko 30 kilometara, tada bi duvali istočni vetrovi umesto zapadnih, a temperature bi tamo bile više od 27 stepeni Celzijusa iznad normalnih.

Ovo bi bilo najranije značajno zagrevanje stratosfere u zabeleženoj istoriji. Prethodni rekord je postavljen 28. novembra 1968. godine.

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Plus 3,8 stepeni: Tihi okean obara sve rekorde

Drugi rekord nalazi se na drugoj strani sveta. U centralnom Pacifiku, temperatura vode sredinom oktobra bila je 3,3 stepena Celzijusa iznad proseka. Za period od novembra do januara, modeli predviđaju prosečno povećanje od oko 3,8 stepeni Celzijusa, a vrhunac će verovatno biti dostignut oko decembra.

To bi nadmašilo dosadašnji rekordni El Ninjo iz 2015/16. godine, kada je odstupanje iznosilo oko 2,6 stepeni.

Upravo kombinacija ekstremnog El Ninja i neuobičajeno ranog poremećaja polarnog vrtloga predstavlja veliki problem za dugoročne meteorološke prognoze. Modeli poznaju oba fenomena pojedinačno, ali njihova istovremena pojava predstavlja situaciju bez pravog istorijskog presedana.

Blaga zima ili snežni haos: Oba scenarija imaju prethodnu situaciju

Na papiru, postoji mnogo indikatora koji ukazuju na blagu zimu. Dugoročni podaci iz oktobra to pokazuju za Evropu, a ciklični obrazac vetra u tropima, QBO, takođe trenutno podržava stabilan polarni vrtlog.

Zima 2015/16, nakon prethodnog snažnog El Ninja, bila je jedna od najblažih u Nemačkoj od 1881. godine, sa prosečnom temperaturom od plus 3,6 stepeni.

Međutim, zima 2009/10. donela je dugotrajne snežne padavine i ledene temperature. U mestu Bad Muskau izmereno je čak minus 24,3 stepena.

Ni poremećaji polarnog vrtloga ne moraju odmah da donesu hladnoću. Primer je 2021. godina, kada je nakon zagrevanja početkom januara u februaru usledio veliki snežni haos, sa blokiranim auto-putevima u severnim i centralnim delovima Nemačke.

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Kada će se znati kakva nas zima očekuje?

Sredina novembra pokazaće da li će polarni vrtlog uspeti da se oporavi. El Ninjo bi trebalo da dostigne vrhunac u decembru, dok dugoročni modeli za januar nagoveštavaju mogućnost novog, potencijalno još snažnijeg poremećaja.

Za sada je najizgledniji scenario blaga i promenljiva zima, ali su duži prodori ledenog vazduha i obilne snežne padavine i dalje sasvim mogući.

Jedno je sigurno: meteorolozi se suočavaju sa kombinacijom klimatskih fenomena kakvu dosadašnja iskustva ne mogu pouzdano da objasne.