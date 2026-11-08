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eksplozija u Atini, vatrogasci na licu mesta

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U atinskoj četvrti Agios Pantelejmonas u nedelju popodne, 8. novembra, pronađen je kofer u kojem se nalazilo ljudsko telo, prenose grčki mediji.

Jezivo otkriće izazvalo je uzbunu među policijskim službenicima, koji su odmah obavešteni o slučaju i upućeni na mesto pronalaska.

Prema prvim informacijama, kofer je pronađen na trotoaru, a okolnosti pod kojima je tamo ostavljen za sada nisu poznate.

Kako navode grčki mediji, kofer je pronašao tridesetogodišnji strani državljanin, koji je o svemu obavestio nadležne organe.

Policija istražuje okolnosti jezivog otkrića

Na mesto događaja upućene su policijske ekipe kako bi obavile uviđaj i utvrdile okolnosti pod kojima je kofer sa ljudskim telom ostavljen na trotoaru.

Očekuje se i dolazak sudskog lekara, koji bi trebalo da pomogne u utvrđivanju okolnosti smrti.

Za sada nisu objavljene informacije o identitetu preminule osobe, niti je poznato koliko dugo se telo nalazilo u koferu.