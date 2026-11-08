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Nemačka policija pronašla je u nedelju telo na jednom imanju u mestu Altglijecen, u okrugu Merkiš-Oderland. Kako je potvrđeno za BILD iz tužilaštva, reč je o trinaestogodišnjoj Lisi, koja je nestala pre nekoliko dana u Berlinu.

Pored tela devojčice pronađen je i teško povređen muškarac, za koga se sumnja da je umešan u njen nestanak i smrt.

„Da, reč je o nestaloj Lisi. Pored tela devojčice pronađen je teško povređen, nepoznat muškarac. Sam sebi je naneo povrede i prevezen je u bolnicu“, potvrdio je portparol tužilaštva za BILD.

Osumnjičeni muškarac je uhapšen i nalazi se u kritičnom stanju. Policija je dobila poziv oko 12 sati zbog sumnje na neovlašćeni ulazak na posed. Imanje na kojem je pronađeno telo nalazi se nedaleko od granice sa Poljskom, više od 50 kilometara od Lisinog doma u berlinskom naselju Marcan.

Podsetimo, trinaestogodišnja Lisa napustila je porodični stan u ulici Goliner u berlinskom naselju Marcan u utorak, 3. novembra, u 7.17 sati. Deset minuta kasnije trebalo je da uđe u autobus na liniji 197, koji saobraća ka Mahlsdorfu i Kaulsdorfu.

Stanica na trgu Barnimplac udaljena je oko 400 metara od njenog doma, a autobus prolazi i pored njene škole u ulici Sela Hase. Međutim, Lisa nikada nije stigla u školu.

Nemačka policija Foto: Shutterstock

Njeni poslednji trenuci pre nestanka zabeleženi su kamerom u stanu. Snimak je u posedu BILD-a, a na njemu se vidi devojčica u crnoj jakni, sa kapuljačom navučenom preko glave, kako prolazi hodnikom i nekoliko trenutaka kasnije izlazi iz stana.

Lisa se neposredno pre nestanka dopisivala sa drugaricom, ali je komunikacija naglo prekinuta svega tri minuta nakon što je krenula od kuće.

„Više uopšte nije odgovarala“, rekla je njena sestra Linda (17) pre nekoliko dana za BILD.

Velika potraga za devojčicom

Policija je danima tragala za nestalom devojčicom, a u akciju su bile uključene velike snage.

U subotu je na terenu bilo čak 220 policajaca, dok je područje nadletao policijski helikopter. Potraga je nastavljena i u nedelju, kada je angažovano više od 100 policajaca.

Potraga je proširena na šire područje berlinskog okruga Marcan-Helersdorf. Policajci su išli od vrata do vrata, razgovarali sa stanarima, delili apele za pomoć u pronalaženju svedoka i pretraživali okolinu.