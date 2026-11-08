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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp izjavio je danas da je malo verovatno da će ponovo da naredi napade američke vojske na Iran sve dok ima napretka u pregovorima o nuklearnom programu Teherana i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

On je više puta ponovio tu tvrdnju tokom intervjua za CNN rekavši da sve zavisi od spremnosti Irana da sarađuje.

"Uradio bih to ako bude neophodno, ali smo ih udarili zaista snažno. Tako da je malo verovatno da ću morati to ponovo da učinim. Oni finansijski propadaju", kazao je Tramp.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp tokom završnog predizbornog govora u Vašingtonu uoči međuizbora u SAD. Foto: Alex Brandon/AP, Mark Schiefelbein/AP

Po njegovim rečima, američke snage su spremne za napad ako bude bilo neophodno da se preduzmu akcije.

"Imam tri nosača aviona tamo. Onaj treći je upravo stigao. Potpuno su spremni i naoružani", rekao je Tramp.

Predsednik je takođe naveo da su SAD identifikovale ciljeve infrastrukture unutar Irana u slučaju obnovljene vojne akcije, uključujući elektrane i mostove.

"Imamo 38 mostova na našem nišanu koje možemo da srušimo za doslovno jedan sat", kazao je predsednik SAD.

Dodao je da bi radije izbegao uništavanje iranske infrastrukture.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Govoreći o sposobnosti Irana da se odbrani od novih američkih udara, Tramp je izjavio da je iranska protivvazdušna odbrana uništena.

"Nezustavljivi smo, jer oni nemaju protivavionsku opremu. Sva njihova protivavionska odbrana je nestala", rekao je on.