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Sjedinjene Američke Države ponudile su nagradu do 20 miliona dolara za informacije koje mogu da pomognu u otkrivanju detalja o iranskom nuklearnom programu, saopštio je američki Stejt department. Osim novčane naknade, potencijalnim doušnicima ponuđena je i mogućnost trajnog preseljenja.

Nagrada se dodeljuje u okviru programa Stejt departmenta "Nagrade za pravdu" (Rewards for Justice), a cilj je prikupljanje konkretnih informacija o iranskim nuklearnim postrojenjima, specijalizovanoj opremi za obogaćivanje uranijuma i osoblju uključenom u nuklearni program.

Američke vlasti posebno su zainteresovane za istraživače i druge pojedince povezane sa iranskim naučnim institucijama.

"Iran je jedina država koja ne poseduje nuklearno oružje, a proizvodi uranijum obogaćen do tako visokog nivoa. Stručnjaci procenjuju da bi ta količina, ukoliko bi bila dodatno obogaćena, mogla da bude dovoljna za proizvodnju nekoliko nuklearnih bombi", saopštio je Stejt department.

Američke vlasti navode da Teheran uporno ne ispunjava obaveze u vezi sa međunarodnim nuklearnim nadzorom, zbog čega je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) izgubila mogućnost kontinuiranog praćenja proizvodnje, skladištenja i instaliranja ključnih komponenti nuklearnog programa, uključujući brze gasne centrifuge.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp tokom završnog predizbornog govora u Vašingtonu uoči međuizbora u SAD. Foto: Alex Brandon/AP, Mark Schiefelbein/AP

Iran obogaćuje uranijum do 60 odsto

Prema procenama koje je dokumentovala Međunarodna agencija za atomsku energiju, Iran je ubrzao obogaćivanje uranijuma do nivoa čistoće od 60 odsto u snažno zaštićenim postrojenjima.

Taj nivo predstavlja relativno mali tehnički korak do približno 90 odsto, koliko je potrebno za proizvodnju uranijuma pogodnog za nuklearno oružje.

Nezavisni stručnjaci za sprečavanje širenja nuklearnog oružja procenjuju da Teheran raspolaže dovoljnom količinom uranijuma obogaćenog do 60 odsto da bi, uz ubrzanu dodatnu preradu, mogao da proizvede fisilni materijal za više nuklearnih naprava u roku od nekoliko nedelja.

Slabljenje međunarodnog nadzora usledilo je nakon odluka iranskih vlasti da isključe nadzorne kamere, povuku akreditacije visokim inspektorima Ujedinjenih nacija i zabrane pristup radionicama za proizvodnju komponenti centrifuga.

Takvi potezi onemogućili su IAEA da nezavisno proveri da li su iranske nuklearne aktivnosti isključivo civilne prirode.

Američki program "Nagrade za pravdu" nastoji da zaobiđe zvanično prikrivanje informacija tako što podstiče prebеге, tehničare i uzbunjivače da američkim obaveštajnim službama direktno dostavljaju originalnu dokumentaciju, tehničke nacrte i spiskove osoblja uključenog u nuklearni program.

Tramp zapretio novim napadima na Iran

Ponuda višemilionske nagrade dolazi u trenutku pojačanih regionalnih tenzija i upozorenja da bi Vašington mogao da odobri nove direktne vojne operacije protiv iranskih vojnih objekata.

Uoči američkih međuizbora održanih 3. novembra, portal Aksios objavio je, pozivajući se na visokog američkog zvaničnika, da bi predsednik Donald Tramp mogao da bude skloniji odobravanju velikog vojnog napada na Iran ukoliko Republikanska stranka pretrpi neuspeh na izborima.

"Ako se bude osećao poniženo ili obespravljeno, uradiće nešto smelo", rekao je zvaničnik.

Dodao je da su posrednici savetovali iranskim pregovaračima da je njihova najbolja prilika za postizanje sporazuma o prekidu neprijateljstava bila pre održavanja izbora.

Govoreći na predizbornom skupu na Floridi 23. oktobra, Tramp je otvoreno nagovestio spremnost da ponovo gađa iransku infrastrukturu, pozivajući se na prethodne vojne operacije pod kodnim nazivom "Epic Fury".

"Možda ćemo izvesti još jednu malu operaciju Epic Fury", poručio je Tramp pristalicama, koristeći naziv povezan sa američkim preciznim udarima na iranske vojne ciljeve.

Američka vojska rasporedila raketne sisteme kod Trampove rezidencije

Sukob Vašingtona i Teherana doveo je i do uvođenja izuzetnih bezbednosnih mera na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država.

Fotografije objavljene 31. oktobra potvrdile su da je američka Tajna služba rasporedila protivvazdušne raketne sisteme AN/TWQ-1 Avenger na plutajućoj platformi u blizini Trampove rezidencije Mar-a-Lago u Palm Biču na Floridi.

U sudskim podnescima kojima je agencija zatražila trajna ograničenja vazdušnog prostora iznad tog imanja, navedeno je da postoji "povišen, stvaran i dinamičan" nivo pretnje.

Federalni agenti ukazali su na stalni rizik od iranske odmazde, kao i na ranije pokušaje atentata na Trampa unutar Sjedinjenih Američkih Država.

Sve ozbiljnije zaoštravanje odnosa sa Iranom povezano je i sa bezbednosnim pitanjima u Evropi i Ukrajini.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije je saopštio da je Kijev identifikovao dokaze o ruskim isporukama vojne tehnologije Teheranu, uključujući satelitske izviđačke podatke i komponente za bespilotne letelice.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP