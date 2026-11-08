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Od početka ruske invazije na Ukrajinu, Nemačka je obezbedila ili planirala više od 43,3 milijarde evra civilne pomoći i približno 57,6 milijardi evra vojne podrške za naredne godine, čime ukupan iznos dostiže oko 100,9 milijardi evra.

To se navodi u pisanom odgovoru nemačke savezne vlade na poslaničko pitanje krajnje desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) u Bundestagu, prenosi Ukrinform.

"Od početka ruskog agresorskog rata 24. februara 2022. godine, nemačka savezna vlada obezbedila je ili opredelila više od 43,3 milijarde evra bilateralne civilne pomoći i približno 57,6 milijardi evra vojne pomoći Ukrajini", navodi se u dokumentu.

U vladine podatke uključena je i pomoć ukrajinskim državljanima koji borave u Nemačkoj. Vojna komponenta obuhvata ne samo već isporučenu pomoć, već i sredstva predviđena za naredne godine, što znači da nisu svi navedeni iznosi zaista potrošeni.

1/4 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: Michael Probst/AP, RONALD WITTEK/EPA

Berlin najavio nastavak podrške Ukrajini

Savezna vlada naglasila je da će nastaviti da pruža sveobuhvatnu podršku Ukrajini, ocenjujući da bi bezbednosni troškovi eventualne ruske vojne pobede bili znatno veći.

"Savezna vlada je uverena da bi bezbednosni troškovi u slučaju ruske vojne pobede nad Ukrajinom daleko premašili troškove podrške Ukrajini u sadašnjem obliku. Zbog toga će savezna vlada nastaviti da podržava Ukrajinu politički, finansijski, humanitarno, kao i u civilnoj i vojnoj oblasti, koliko god bude potrebno", navodi se u odgovoru.

Vlada je posebno saopštila da je Nemačka tokom 2024. i 2025. godine učestvovala kao partner u sprovođenju projekata nabavke za Ukrajinu, finansiranih iz vanrednih prihoda ostvarenih od zamrznute imovine Centralne banke Rusije.

Za te namene je 2024. godine izdvojeno 100 miliona evra, dok je 2025. godine opredeljeno dodatnih 217,5 miliona evra.

Ta sredstva evidentirana su u nemačkom saveznom budžetu kao namenski prihodi i u potpunosti iskorišćena za finansiranje dodatnih rashoda u okviru budžetske stavke namenjene podršci Ukrajini.

U odgovoru je objašnjen i mehanizam finansiranja vojne pomoći, uz napomenu da se naoružanje i oprema nabavljaju u skladu sa prioritetnim potrebama koje su zvanično potvrdile ukrajinske vlasti.

"Ukrajinski organi nadležni za nabavke naručuju robu od kompanija. Savezna vlada nije ugovorna strana, ali nakon tehničkih i ekonomskih procena, kao i međuresorne koordinacije, obezbeđuje finansiranje u granicama raspoloživih budžetskih sredstava", navodi se u dokumentu.

Plaćanja se vrše isključivo kompanijama koje izvršavaju ugovore, u skladu sa ugovorenim fazama radova i isporuka, i tek nakon provere i potvrde da su roba ili usluge primljene.

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Savezna vlada saopštila je i da kontinuirano nadzire korišćenje sredstava namenjenih podršci Ukrajini.

Posebno su sprovedene evaluacije projekata pomoći ukrajinskim ratnim veteranima, uključujući programe psihosocijalne podrške veteranima i njihovim porodicama, kao i inicijative koje im pomažu da se vrate na tržište rada.