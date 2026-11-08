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Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani izjavio je danas da su rezultati međuizbora u Sjedinjenim Američkim Državama pokazali da su građani nezadovoljni političarima koji ne odgovaraju na njihove svakodnevne potrebe, dok je svoj odnos sa predsednikom SAD Donaldom Trampom opisao kao produktivan uprkos značajnim političkim neslaganjima.

On je u intervjuu za Foks Njuz ocenio da rezultati izbora pokazuju da su Amerikanci širom zemlje suočeni sa krizom troškova života i da su umorni od političara koji njihove potrebe proglašavaju nerealnim, dok istovremeno zastupaju interese najbogatijih građana.

Kao primere izbornih obećanja koja odgovaraju potrebama radničke klase naveo je univerzalno predškolsko obrazovanje, okončanje beskrajnih ratova, pojednostavljivanje izgradnje pristupačnih stanova i privremenu zabranu izgradnje novih centara za obradu podataka.

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp Zohran Mamdani Foto: Yuri Gripas / UPI / Profimedia, Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Govoreći o budućem rukovodstvu Demokratske stranke u Kongresu, Mamdani je rekao da očekuje da novoizabrani predstavnici samostalno donose odluke i da im nije potrebno da im on govori kako da glasaju.

Mamdani je ocenio da je izborni rezultat prilika da demokrate opravdaju poverenje građana konkretnim potezima, a ne samo obećanjima.

"Poverenje možemo da održimo samo delovanjem. Zato ono što sledi mora da bude agenda hitnosti, delovanja i prepoznavanja značaja pristupačnosti života", rekao je on.

Prema njegovim rečima, visoki troškovi života nisu problem samo jednog grada ili savezne države, već pitanje koje povezuje različite delove SAD, jer građani iz radničke klase teško sastavljaju kraj s krajem bez obzira na to koliko rade.

Govoreći o odnosima sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, Mamdani je rekao da ih karakterišu značajna neslaganja u brojnim političkim pitanjima, ali da razgovore nastoje da usmere na oblasti u kojima imaju zajedničke interese.

"Opisao bih naš odnos kao produktivan. Nije tajna da predsednik i ja imamo značajna neslaganja u različitim političkim pitanjima. Ipak, nastojimo da sastanke i razgovore usmerimo na ono oko čega imamo zajednički interes", rekao je Mamdani.

On je naveo da su u dosadašnjim razgovorima uspeli da obezbede oslobađanje jednog Njujorčanina iz pritvora ICE, kao i da obezbede vizu majci koja je izgubila sina, kako bi mogla da doputuje u SAD i prisustvuje njegovoj sahrani.

Na pitanje da li on prvi kontaktira Trampa ili čeka da mu se predsednik javi, Mamdani je rekao da to zavisi od situacije.

"Nije toliko važno ko poziva ili šalje poruku, već o čemu se razgovara. Ako je reč o Njujorku, tu sam", zaključio je Mamdani.

U Sjedinjenim Američkim Državama 3. novembra održani su izbori za Kongres na kojima je Demokratska stranka osvojila najviše predstavnika u Senatu i Predstavničkom domu.

Demokrate su, prema dosadašnjim podacima, na međuizborima za američki Kongres osvojile većinu u oba doma - 254 mesta u Predstavničkom domu, gde je republikancima pripalo 162, a u Senatu su dobile 54 mesta, naspram 44 za republikance, pokazuju objavljeni rezultati izbornih projekcija.

Kada je reč o izboru guvernera američkih saveznih država, demokratski kandidati su pobedili u 28 država, a republikanci u 20.