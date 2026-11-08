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Irak je postigao dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koji omogućava izvoz iračke nafte kroz Ormuski moreuz putem plovnog puta u blizini Omana, izjavio je večeras irački ministar spoljnih poslova Fuad Husein.

On je u intervjuu za Al Džaziru rekao da su gubici Iraka usled rata u Iranu i poremećaja u izvozu nafte dostigli 60 milijardi dolara.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Husein je otkrio da je Ministarstvo finansija SAD zvanično zahtevalo zatvaranje graničnih prelaza sa Iranom, ostavljajući otvorena samo dva prelaza, jedan u regionu Kurdistana i drugi u ostatku zemlje.

On je naglasio da Bagdad vodi kontinuirani dijalog sa Vašingtonom kako bi se sprečila šteta po iračku ekonomiju, s obzirom na teškoće u sprovođenju zahteva i njegov direktan uticaj na bilateralnu trgovinu, koja se kreće između 15 i 18 milijardi dolara godišnje.

Osvrnuo se i na posetu premijera Iraka Alija el Zubaidija Turskoj, rekavši da je taj susret rezultirao jasnim dogovorima o upravljanju pitanjem vode u zamenu za protok energije.

Sporazum predviđa da će turske kompanije ili vlada upravljati vodnim projektima u Iraku radi borbe protiv suše, u zamenu za kontinuirani izvoz nafte preko iračko-turskog cevovoda, čije su se zalihe postepeno povećavale sa 20.000 na 30.000 barela, pa sve do 260.000 barela dnevno.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Što se tiče sirijskog pitanja, Husein je rekao da su odnosi između Bagdada i Damaska postali odlični i da se zasnivaju na zajedničkim interesima, nezavisno od bilo kakvog spoljnog uticaja.