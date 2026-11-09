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Kao prvi sajam na nacionalnom nivou u svetu posvećen uvozu, Sajam međunarodnog uvoza Kine (CIIE) postao je važna platforma za predstavljanje novog razvojnog modela Kine, unapređenje otvaranja prema svetu na visokom nivou i međunarodno javno dobro dostupno svim zemljama.

Ovogodišnji sajam obeležili su brojni značajni rezultati. Na njemu su učestvovala 4.142 strana preduzeća iz 148 zemalja i regiona, što je najveći broj do sada. Broj kompanija sa liste Fortune Global 500 i vodećih preduzeća u svojim industrijama prvi put je premašio 300, dok gotovo 200 preduzeća i institucija učestvuje na sajmu devetu godinu zaredom. Američke kompanije već osam godina zauzimaju najveću izložbenu površinu. Predstavljeno je više od 480 proizvoda i tehnologija koji su imali svetsku premijeru ili su prvi put prikazani u Aziji ili Kini, čime je postavljen novi rekord. Svetski izveštaj o otvorenosti 2026, objavljen tokom ovogodišnjeg sajma, pokazuje da je indeks otvorenosti Kine od 1990. do 2025. godine porastao za 28,18 odsto, što predstavlja jedan od najvećih porasta u svetu. Prema podacima, prvih osam sajmova privuklo je više od 27 hiljada kompanija iz preko 180 zemalja i regiona, a vrednost planiranih ugovora premašila je 580 milijardi dolara. Na taj način, izloženi proizvodi postepeno su pronalazili put do tržišta, dok su izlagači postajali investitori.

Devetogodišnja tradicija okupljanja na CIIE potvrđuje da Kina nije samo „svetska fabrika“, već i „svetsko tržište“, odnosno ne samo veliki prodavac, već i veliki kupac. Kina je već 17 godina zaredom drugo najveće uvozno tržište na svetu i glavni trgovinski partner više od 160 zemalja i regiona. U prva tri kvartala ove godine, njen uvoz porastao je za 22,3 odsto u odnosu na isti period 2025. Tržište je jedan od najdragocenijih resursa. Kontinuirano širenje ogromnog kineskog tržišta stvara sve više mogućnosti za zajednički razvoj. Ukupan promet u maloprodaji robe široke potrošnje u Kini 2025. godine prvi put je premašio 50 biliona juana, a očekuje se da će u narednih pet godina porasti za dodatnih oko 10 biliona juana. Posebno je značajno to što je ovogodišnji CIIE prvi put povezan sa godišnjom tematskom inicijativom „Izvoz u Kinu“, kao i to što je prvi put objavljen Izveštaj o razvoju kapaciteta za izvoz u Kinu. U izveštaju se analiziraju izvoz različitih zemalja na kinesko tržište i njihovi potencijali, uz konkretne preporuke za unapređenje trgovinske saradnje. Očekuje se da će u budućnosti sve više zemalja, zahvaljujući inicijativi „Izvoz u Kinu“, imati priliku da koristi prednosti kineskog tržišta.

Sajam međunarodnog uvoza Kine Foto: Kineska medijska grupa

Kinesko tržište ne raste samo po obimu, već zahvaljujući inovacijama unapređuje i svoj kvalitet. To podstiče međunarodne kompanije da u Kini osnivaju istraživačke centre i regionalna sedišta i da se sve snažnije uključuju u kineske inovacione i industrijske lance.

Istovremeno, CIIE pruža svetu priliku da sagleda kako Kina nastavlja da unapređuje otvaranje prema inostranstvu na visokom nivou i promoviše inkluzivnu ekonomsku globalizaciju. Ove godine navršava se 25 godina od pristupanja Kine Svetskoj trgovinskoj organizaciji, a prosečna carinska stopa u zemlji smanjena je na 7,3 odsto, čime se približila proseku razvijenih članica te organizacije. Na ovogodišnjem sajmu dodatno je unapređena izložbena zona namenjena proizvodima iz Azije i Afrike, dok je površina besplatnih izložbenih štandova za najmanje razvijene zemlje povećana za 17 odsto. Time se ekonomijama na različitim nivoima razvoja omogućava da ravnopravno koriste prilike koje nudi veliko kinesko tržište. Pod sloganom „Nova era, zajednička budućnost“, Sajam međunarodnog uvoza Kine pokazao je odlučnost Kine da nastavi otvaranje prema svetu na visokom nivou, kao i konkretne rezultate koje su kompanije i građani različitih zemalja ostvarili zahvaljujući mogućnostima kineskog tržišta. Sajam je istovremeno ukazao na kontinuirane napore i značajan doprinos stručnjaka iz različitih oblasti unapređenju globalnog ekonomskog upravljanja. Kako sve više međunarodnih kompanija bude koristilo mogućnosti kineskog tržišta, inovacija i razvoja, prednosti koje donosi „Kineska prilika 2.0“ postaće sve vidljivije i izraženije.