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Poljska se suočava sa ozbiljnim bezbednosnim i političkim izazovima nakon stravičnog masakra u Krakovu, u kojem je šest osoba izgubilo život, a više od 15 je povređeno. Posebnu pažnju izazivaju informacije da je osumnjičeni napadač bio fasciniran ideologijom krajnje desnice i zastupao radikalne ultranacionalističke stavove. Ovaj zločin dodatno otvara pitanje političke i društvene radikalizacije u Poljskoj, koja je već duboko podeljena između vlade Donalda Tuska i predsednika Karola Navrockog.

VIše na ovu temu za emisiju "Redakcija" na Kurir televiziji govorio je prof. dr Svetislav Lutovac, specijalista za bezbednost i terorizam.

- Svedoci smo, pre svega, ovog nemilog događaja, ali i jedne uzavrele atmosfere u Evropskoj uniji, a u Poljskoj je situacija u ovom trenutku dostigla kulminaciju. Ipak, rekao bih da je ovaj slučaj, o kojem govorimo, za sada izolovan. Reč je o licu starom 24 godine, Mihailu, čije prezime počinje slovom O. Nemamo dodatne, preciznije podatke o njemu. On je iz grada Ostrovec Šventoški, koji se nalazi oko 160 kilometara severoistočno od Krakova. Trenutno se vodi velika polemika o tome da li je reč o terorističkom aktu ili krivičnom delu višestrukog ubistva. Međutim, međunarodna zajednica već duže vreme ima problem sa tim pitanjem, jer ne postoji opšteprihvaćena definicija terorizma. Svaka suverena država ovaj pojam tretira na svoj način, u skladu sa sopstvenim političkim i društvenim interesima - rekao je Lutovac.

Svetislav Lutovac - specijalista za bezbednost i terorizam Foto: Kurir Televizija

Šestoro mrtvih i 17 povređenih

Ukazao je na složenost slučaja, pravnu kvalifikaciju zločina i značaj Krakova kao turističke destinacije koju godišnje poseti oko 15 miliona ljudi.

- Prema informacijama koje sam uspeo da pronađem u medijima, zvaničnici su izjavili da će se osumnjičenom na teret staviti dela iz člana 148, koji se odnosi na ubistvo više osoba, kao i iz člana 115, koji se odnosi na terorizam. Zbog toga je situacija veoma složena. Šest osoba je izgubilo život, dok je 17 povređeno. Među povređenima su i dva policajca, kao i strani državljani. Treba naglasiti da kroz Krakov godišnje prođe oko 15 miliona turista, zbog čega je ovaj deo grada, kao i trg na kojem se dogodilo brutalno ubistvo, od velikog značaja za Poljsku - nastavio je.

Lutovac je naveo da je osumnjičeni prethodno ubio roditelje i sestru, da je kod njega pronađeno više komada oružja, kao i da smatra da zločin nije bio deo organizovanog terorističkog akta.

- Podsetiću i na to da je osumnjičeni prethodno u svom rodnom gradu ubio oca, starog 53 godine, majku, staru 52 godine, i sestru, koja je imala 21 godinu. Kod njega su pronađena dva komada vatrenog oružja i veća količina municije. Reč je o pištolju "glok", austrijske proizvodnje, i poluautomatskom karabinu. Prema dostupnim informacijama, imao je pristup većoj količini streljačkog oružja. Njegov otac je, naime, bio vlasnik i posedovao je dozvole za 11 komada oružja. Ono što su službe zvanično utvrdile jeste da je osumnjičeni bio desničar i ultranacionalista. Iskren da budem, smatram da se ovde ne radi o terorističkom aktu koji je organizovala neka veća organizacija ili grupa. Očigledno je da je reč o osobi koja ima određene psihičke smetnje - objasnio je.

Mihal Oksinjski Foto: Beata Zawrzel/AP, screenshot X

- Zatečen je u maskirnoj uniformi, sa pancirnim prslukom, a epilog tih događaja nam je poznat. Ipak, smatram da ovom slučaju ne treba davati poseban značaj u kontekstu terorizma. Terorizam je pošast koju međunarodna zajednica mora mnogo ozbiljnije da shvati, da ga jasno definiše i da se protiv njega odlučnije bori. U ovakvoj atmosferi uzavrelih strasti širom Evropske unije, suočavamo se sa sve većim brojem sličnih situacija - za Kurir televiziju, zaključio je Lutovac.

01:53 UBIO RODITELJE I SESTRU, PA KRENUO U KRVAVI POHOD! Specijalista za bezbednost i terorizam o napadaču iz Poljske: "Radi se o osobi sa psihičkim smetnjama" Izvor: Kurir televizija

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