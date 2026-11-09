DEMANTI IZ PEKINGA U VEZI SA VANBRAČNOM AFEROM IZVRŠNOG DIREKTORA TEHNOLOŠKOG GIGANTA "NVIDIJA"

DEMANTI IZ PEKINGA U VEZI SA VANBRAČNOM AFEROM IZVRŠNOG DIREKTORA TEHNOLOŠKOG GIGANTA "NVIDIJA"

Slušaj vest

Kina je odbacila tvrdnje da je špijunirala Džensena Huanga, izvršnog direktora kompanije "Nvidija", američkog giganta u proizvodnji čipova, nazivajući te optužbe "neosnovanim".

- Već smo ranije odgovorili na ovo pitanje. Priča o takozvanoj kineskoj špijunki je potpuno neosnovano klevetanje i blaćenje - kazao je Guo Đijakun, portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine na redovnom brifingu, prenosi AP.

Njujork tajms je ranije, pozivajući se na neimenovane izvore, objavio da su američke obaveštajne službe saopštile administraciji predsednika Donalda Trampa da je Alis Huang, direktorka azijske tehnološke kompanije "Megaspid internešenel", koja ima isto prezime kao i šef kompanije "Nvidia", navodno radila za kinesku obaveštajnu službu i prikupljala informacije o izvršnom direktoru Huangu, koji je sa njom imao vanbračnu aferu.

Gardijan navodi da su kineski državni listovi takođe negirali da Peking ima bilo kakvu vezu sa vanbračnom aferom Huanga.

Tabloid Global tajms je objavio da američki mediji, posebno Njujork tajms, "polude" kada su u pitanju spekulativne priče.

Ovgaj kineski list je takođe optužio američke medije da šire izmišljeni špijunski narativ i upozorio da bi ovo pitanje moglo da našteti vezama dve zemlje.

- Sve što je bilo potrebno bilo je nekoliko fotografija koje prikazuju azijska lica i prethodne napore "Nvidije" da se založi za ublažavanje trgovinskih ograničenja Kini. Upravo tako američki mediji, koji se dugo predstavljaju kao "objektivni", proizvode priče - piše u članku Global tajmsa.

"Medena zamka" trese sektor AI

Skandal u vezi sa "medenom zamkom" navodne kineske špijunke u koju je upao šef najvrednije kompanije na svetu potresa sada i sektor veštačke inteligencije (AI).

Gardijan navodi da je tokom protekle noći "Nvidija" objavila da pokreće nezavisnu istragu nakon izveštaja da je osnivač i izvršni direktor Huang bio meta "stranih obaveštajnih napora".

1/11 Vidi galeriju Džensen Huang, izvršni direktor tehnološle kompanije "Nvidija" koja proizvodi čipove Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP

U izveštaju piše da su ti napori doveli do toga da Huang započne romantičnu vezu sa Kineskinjom Alis Huang, za koju se navodi da je regrutovana da špijunira za obaveštajnu agenciju Ministarstva državne bezbednosti Kine.

Huang je sinoć priznao da je imao vanbračnu aferu, uputivši poruku zaposlenima u "Nvidiji".

- Dugujem svojoj porodici i svima vama izvinjenje. Bio sam neveran svojoj ženi. Moji postupci su povredili nju i našu decu. Nema opravdanja za ono što sam uradio. Izražavam duboko žaljenje - poručio je Huang.

On je dodao da je "u potpunosti posvećen Nvidiji" i da će raditi na tome da povrati poverenje zaposlenih.

Gardijan navodi da cela priča, ipak, ide mnogo dalje od ponašanja samog izvršnog direktora i potpuno se uklapa u zabrinutost Vašingtona da bi mogao da izgubi trku na polju veštačke inteligencije koju vodi sa Kinom.

Usmeravala "Nvidijine" čipove u Kinu

Alis Huang je radila za kompaniju sa sedištem u Singapuru, koja se bavi centrima podataka (data centrima), a za koju se sumnja da je usmeravala "Nvidijine" čipove u Kinu i izbegavala kontrolu izvoza.

Džensen Huang je bio kritičar trgovinskih ograničenja SAD prema Pekingu, tvrdeći u maju 2025. da su se američke kontrole izvoza, osmišljene da ograniče pristup Kine čipovima za razvoj veštačke inteligencije, ispostavile kao "neuspeh" i da su jednostavno podstakle Kinu da razvije sopstvene alternative.

Džensen Huang sa suprugom Lori Huang, devojačko Mils Foto: Carolyn Kaster/AP

Otkriće navodne špijunske "medene zamke" dolazi samo nekoliko dana nakon što su akcije kompanija povezanih sa veštačkom inteligencijom pale, da bi se kasno u petak ipak oporavile u trgovanju na Volstritu.

Danas se tržišta azijsko-pacifičkog regiona oporavljaju – japanski Nikei je skočio za 2,2%, dok je tajvanski TAIEKS porastao za skoro 5%.

Južnokorejski berzanski indeks Kospi je, pak, doživeo pad od 0,6%.

Džensen Huang i Donald Tramp Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Očekuje se da će vrednost akcija "Nvidije" pasti kada se berza na Volstritu otvori kasnije danas.

Tramp se "nada da je sve u redu"

Američki predsednik Tramp uputio je podršku Huangu putem medija.

- Nisam razgovarao sa njim o tome. Samo znam da je on dobra osoba, ali nikad ne znate šta se dešava. Nadam se da je sve u redu... Mislim da je on častan momak - kazao je Tramp novinarima.

Ilon Mask i Džensen Huang Foto: JIM LO SCALZO/EPA

Podrška Huangu stigla je od nekih od njegovih kolega izvršnog direktora tehnoloških kompanija, uključujući Ilona Maska.

Jedan od najbogatijih ljudi na svetu reagovao je sa "Slažem se" objavu Šona Magvajera iz velikog finansijskog fonda "Sekvoja", u kojoj je navedeno da je Huang "uradio nešto neverovatno glupo" što je bilo "loše za Ameriku", ali da je "Džensen nezamenljiv za američko liderstvo u oblasti veštačke inteligencije".