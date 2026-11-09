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Američki Kongres uključio se u slučaj koji je uzdrmao jednu od najmoćnijih tehnoloških kompanija na svetu - Nvidiju. U centru pažnje našla se kineska poslovna žena Alis Huang, za koju se sumnja da su je kineske obaveštajne službe regrutovale kako bi se približila direktoru kompanije Džensenu Huangu i došla do osetljivih poslovnih informacija.

Slučaj je dobio dodatnu dimenziju nakon što je Džensen Huang priznao da je imao vanbračnu aferu, ali američke vlasti mnogo više brinu mogući kontakti poslovne žene sa kineskim obaveštajnim strukturama, kao i poslovanje singapurske kompanije Megaspid, koja se našla pod lupom zbog mogućeg zaobilaženja američkih ograničenja za izvoz naprednih čipova u Kinu.

Prema navodima medija, Megaspid je tokom dve godine kupio Nvidia procesore vredne više od 4,8 milijardi dolara. Posebno je sporno pitanje sudbine oko 136.000 grafičkih procesorskih jedinica (GPU), pošto je tokom inspekcija u objektima kompanije pronađen samo deo opreme. Pojavile su se sumnje da su preostali čipovi možda prebačeni u Kinu, ali takve tvrdnje za sada nisu nezavisno potvrđene.

Ko je Alis Huang?

Alis Huang, poznata i kao Huang Le, kineska je poslovna žena koja je radila u finansijskom i tehnološkom sektoru. Prema pisanju "Njujork tajmsa", ranije je bila televizijska reporterka u Kini, mada taj podatak list nije mogao nezavisno da potvrdi.

Nakon novinarskog posla radila je u velikim kineskim bankama, a potom prešla u investicioni sektor i pridružila se fondu Heksi kapital sa sedištem u Šangaju. Fond je ulagao u poluprovodničku industriju i veštačku inteligenciju, oblasti koje su u središtu tehnološkog nadmetanja Sjedinjenih Američkih Država i Kine.

Insajderi iz industrije tvrde da su Huang i njeni saradnici koristili veze sa direktorom Nvidije kako bi prikupljali kapital i razvijali poslovnu mrežu. Navodno su ulagali i u kineske centre podataka, u pojedinim slučajevima u saradnji sa državnim agencijama.

Huang je bila navedena kao izvršna direktorka Megaspida, kompanije sa sedištem u Singapuru koja obezbeđuje računarsku snagu za razvoj i korišćenje aplikacija veštačke inteligencije. Međutim, korporativni podaci pokazuju da je na toj funkciji bila tokom prvih osam meseci poslovanja, nakon čega je njeno ime uklonjeno iz dokumentacije. Nvidia je potvrdila da ona više ne radi u toj kompaniji.

Uprkos istom prezimenu, Alis Huang nije u srodstvu sa Džensenom Huangom.

1/11 Vidi galeriju Džensen Huang, izvršni direktor tehnološle kompanije "Nvidija" koja proizvodi čipove Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP

Slučaj je dospeo u žižu javnosti krajem oktobra, kada je "Njujork tajms" objavio da američke obaveštajne službe istražuju Alis Huang i njene kontakte sa direktorom Nvidije. Prema tom izveštaju, njene aktivnosti praćene su oko godinu dana, a istražitelji su pokušavali da utvrde da li je delovala u ime Pekinga.

Zabrinutost se odnosila na mogućnost da je Huang dobila pristup informacijama o poslovnoj strategiji Nvidije, budućim tehnološkim planovima kompanije i naporima njenog direktora da ubedi administraciju američkog predsednika Donalda Trampa da dozvoli veći izvoz naprednih čipova u Kinu.

U kasnijim izveštajima, koji se pozivaju na navodni memorandum koji je kružio među američkim zvaničnicima, navedeno je da je Alis Huang regrutovalo kinesko Ministarstvo državne bezbednosti, glavna obaveštajna agencija te zemlje. Njena navodna misija bila je prikupljanje informacija o Džensenu Huangu i eventualni uticaj na odluke o pristupu kineskih kompanija američkoj tehnologiji.

Ipak, ove optužbe nisu javno dokazane, niti je objavljena bilo kakva krivična presuda za špijunažu. Takođe, nema potvrđenih dokaza da je direktor Nvidije znao da bi poslovna žena mogla da radi za kineske obaveštajne službe.

Nvidia je u početku njihove kontakte opisala kao uobičajene poslovne sastanke između direktora kompanije i rukovodilaca njenih klijenata.

"Sastanci sa klijentima deo su posla generalnog direktora. Džensen svake godine razgovara sa hiljadama rukovodilaca kompanija", rekao je portparol Nvidije.

Džensen Huang sa suprugom Lori Huang, devojačko Mils Foto: Carolyn Kaster/AP

Misterija 136.000 čipova

Megaspid je jedan od najvećih kupaca Nvidije u jugoistočnoj Aziji, a posluje u sektoru data centara i računarskih usluga. Američke vlasti ispitivale su mogućnost da je kompanija poslužila kao posrednik preko kojeg bi kineske firme dolazile do naprednih procesora, zaobilazeći izvozna ograničenja Vašingtona.

Prema objavljenim informacijama, Megaspid je kupio oko 136.000 GPU jedinica, ali je tokom inspekcija pronađen samo deo opreme. Zbog toga se postavilo pitanje gde se nalaze preostali procesori i da li su možda završili u Kini.

Džensen Huang odbacio je tvrdnje o ilegalnom prebacivanju čipova. Naveo je da je Nvidia sprovela detaljne provere kako bi utvrdila gde je oprema instalirana i da nije pronašla dokaze o nedozvoljenom reeksportu naprednih procesora u Kinu. I Megaspid je negirao kršenje američkih ograničenja, tvrdeći da posluje u skladu sa zakonom.

Dodatno se ispituje i mogućnost da kineske kompanije koriste računarsku snagu data centara koji se nalaze van Kine, bez potrebe da se procesori fizički prenose preko granice.

Megaspid se u međuvremenu više ne nalazi na zvaničnoj listi preferiranih partnera Nvidije za usluge računarstva u oblaku. Nije poznato kada je uklonjen, niti da li je ta promena povezana sa slučajem Alis Huang, nezavisnom istragom ili proverama poslovanja kompanije. Nvidia nije zvanično objavila da je prekinula saradnju sa singapurskom firmom.

Slučaj je izazvao reakciju američkog Kongresa. Trojica republikanskih predsednika odbora Predstavničkog doma – Brajan Mast, Džon Mulenar i Rik Kraford – zatražila su od Džensena Huanga da se 18. novembra pojavi na zatvorenom brifingu.

U pismu poslatom 4. novembra naveli su da žele objašnjenja o njegovim kontaktima sa Alis Huang, kao i o procedurama koje Nvidia primenjuje kako bi se zaštitila od stranih obaveštajnih operacija.

"Nedavne publikacije pokreću značajnu zabrinutost za nacionalnu bezbednost u vezi sa pristupom Narodne Republike Kine osetljivoj američkoj tehnologiji i informacijama", naveli su kongresmeni.

Oni su naglasili da je moguća infiltracija kineskih obaveštajnih službi u američke visokotehnološke kompanije jedno od pitanja kojima se bave kongresne istrage. Od Huanga je zatraženo da do 11. novembra odgovori da li prihvata predloženi datum ili želi da predloži drugi.

Reč je o zahtevu za dostavljanje informacija, a ne o objavi da su protiv direktora Nvidije podignute optužnice.

Nvidia pokrenula nezavisnu istragu

Upravni odbor Nvidije saopštio je 8. novembra da pokreće nezavisnu istragu povodom navoda da je osnivač i izvršni direktor kompanije možda bio meta strane obaveštajne operacije.

Istragu će nadgledati poseban odbor nezavisnih članova upravnog odbora, uz pomoć spoljnog pravnog savetnika.

Kompanija je navela da nema razloga da veruje da su poslovne tajne procurele ili da je ugrožena nacionalna bezbednost SAD, ali da će razmotriti sve dostupne informacije.

Džensen Huang poručio je da u potpunosti podržava istragu i da će sarađivati sa istražiteljima. Upravni odbor istovremeno je saopštio da i dalje ima poverenja u njega i njegov menadžerski tim. Prema navodima portparola, 63-godišnji biznismen nastaviće da obavlja funkciju izvršnog direktora.

Slučaj je dobio i ličnu dimenziju nakon što je Džensen Huang u internoj poruci zaposlenima priznao da je bio neveran supruzi.

"Bio sam neveran svojoj ženi. Moji postupci povredili su nju i našu decu. Nema opravdanja za ono što sam uradio", naveo je.

U poruci se izvinio porodici i izrazio nadu da će vremenom ponovo zadobiti njihovo poverenje. Priznao je i da njegovo ponašanje nije ispunilo očekivanja zaposlenih, partnera i akcionara.

Huang je istovremeno poručio da ostaje posvećen Nvidiji i da će sarađivati sa nezavisnom istragom. Njegovo priznanje vanbračne afere, međutim, samo po sebi ne dokazuje da je sprovedena špijunska operacija niti da su poverljive informacije kompanije prenete Kini.

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je navode o špijunskoj operaciji usmerenoj na direktora Nvidije. Portparol ministarstva Guo Đijakun ocenio je da je reč o neosnovanim spekulacijama i pokušaju klevetanja Kine.

U slučaj se uključio i Singapur. Tamošnje Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je 31. oktobra da vlasti ne istražuju lične veze Alis Huang sa Džensenom Huangom niti njene moguće veze sa kineskim obaveštajnim službama. Ipak, potvrđeno je da je u toku posebna istraga o Megaspidu.

Singapur je poručio da, iako jednostrano ne sprovodi izvozna ograničenja drugih zemalja, neće dozvoliti da kompanije koriste njegovo prisustvo na teritoriji te države za zaobilaženje stranih propisa nezakonitim ili obmanjujućim postupcima.

Slučaj u središtu tehnološkog rivalstva SAD i Kine

Afera dolazi u posebno osetljivom trenutku za Nvidiju, čija se tržišna vrednost procenjuje na oko 4,5 biliona (4500 milijardi) dolara. Kompanija, koja je počela kao proizvođač grafičkih kartica za video-igre, postala je jedan od najvažnijih svetskih dobavljača naprednih procesora za razvoj i rad sistema veštačke inteligencije.

Njeni čipovi koriste se za tehnologije poput ChatGPT-a i Guglovog Geminija, kao i u velikim data centrima i superračunarima.

Nvidia se nalazi u središtu tehnološkog nadmetanja Vašingtona i Pekinga. Sjedinjene Države ograničile su izvoz najnaprednijih procesora kako bi usporile pristup kineskih kompanija ključnim tehnologijama. Džensen Huang zalagao se za ublažavanje pojedinih ograničenja, upozoravajući da bi potpuno isključivanje Nvidije sa kineskog tržišta moglo da ojača domaće kineske konkurente.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da nije razgovarao sa direktorom Nvidije o optužbama, ali je izrazio pozitivno mišljenje o njemu. Huang je prisustvovao i događajima tokom Trampove posete Kini ranije 2026. godine, kada se američki predsednik sastao sa kineskim liderom Si Đinpingom.

1/19 Vidi galeriju Donald Tramp u poseti Kini, doček na aerodromu u Pekingu Foto: Mark Schiefelbein/AP

Slučaj je izazvao veliku pažnju i na kineskim društvenim mrežama. Haštag o priznanju Džensena Huanga da je imao vanbračnu aferu prikupio je gotovo deset miliona pregleda za nekoliko sati. Ipak, kineski mediji uglavnom su izbegavali da povežu njegovu objavu sa optužbama za špijunažu i pitanjima nacionalne bezbednosti.

Naredni važni datumi su 11. novembar, kada se očekuje odgovor Huanga na zahtev kongresnih odbora, 17. novembar, kada Nvidia treba da objavi finansijske rezultate, i 18. novembar, kada je predviđen zatvoreni brifing u Kongresu.

Za sada nema dokaza da je Alis Huang predala poslovne tajne Nvidije Kini, niti da je Džensen Huang svesno učestvovao u bilo kakvoj nezakonitoj aktivnosti. Ishod nezavisne istrage trebalo bi da razjasni da li je navodna obaveštajna operacija predstavljala stvarnu pretnju kompaniji ili američkoj nacionalnoj bezbednosti.