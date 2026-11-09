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Američki Kongres uključio se u slučaj koji je uzdrmao jednu od najmoćnijih tehnoloških kompanija na svetu - Nvidiju. U centru pažnje našla se kineska poslovna žena Alis Huang, za koju se sumnja da su je kineske obaveštajne službe regrutovale kako bi se približila direktoru kompanije Džensenu Huangu i došla do osetljivih poslovnih informacija.

Dok je Džensen Huang jedno od najprepoznatljivijih lica svetske tehnološke industrije, njegova supruga Lori Huang decenijama je uglavnom izbegavala pažnju javnosti. Ipak, iza jednog od najmoćnijih ljudi u svetu veštačke inteligencije nalazi se žena koja ima sopstvenu profesionalnu priču, inženjersko obrazovanje i značajnu ulogu u filantropskim aktivnostima njihove porodice.

Brak koji traje preko 4 decenije

Lori, rođena kao Lori Mils, upoznala je budućeg supruga početkom osamdesetih godina, dok su oboje studirali elektrotehniku na Državnom univerzitetu Oregon. Njihova ljubavna priča počela je u univerzitetskoj laboratoriji, gde su bili raspoređeni da zajedno rade na zadacima iz osnova elektrotehnike.

Džensen je kasnije više puta govorio o tome koliko mu je susret sa Lori obeležio studentske dane. Njihovo poznanstvo preraslo je u ljubavnu vezu, a potom i brak koji traje više od četiri decenije.

Dok je Džensen diplomirao 1984, Lori je studije elektrotehnike završila godinu dana kasnije, 1985. godine. Njihov zajednički život počeo je mnogo pre nego što je 1993. godine osnovana Nvidia, kompanija koja će njihovoj porodici doneti ogromno bogatstvo i globalnu prepoznatljivost.

1/7 Vidi galeriju Šef Nvidije Džensen Huang sa suprugom Lori Huang Foto: Jacquelyn Martin/AP, Jordan Strauss/Invision, Alex Brandon/AP

Inženjerka Lori je izabrala filantropiju

Za razliku od supruga, koji je često u centru pažnje na međunarodnim konferencijama i poslovnim događajima, Lori uglavnom vodi povučeniji život. Ipak, to ne znači da je ostala po strani kada je reč o profesionalnim i društvenim aktivnostima.

Ona je predsednica Fondacije Džen-Hsun i Lori Huang, koja podržava obrazovanje, javno zdravlje, naučna istraživanja i razvoj zajednice.

Zahvaljujući svom obrazovanju iz elektrotehnike, Lori ima i ličnu vezu sa brojnim naučnim i tehnološkim projektima koje fondacija podržava. Među oblastima kojima se posebno posvećuju jesu inženjersko obrazovanje, istraživanje raka i širenje pristupa tehnologiji.

Jedan od najznačajnijih poteza supružnika dogodio se u oktobru 2022. godine, kada su Državnom univerzitetu Oregon donirali 50 miliona dolara.

Novac je namenjen izgradnji velikog istraživačkog centra koji je dobio naziv Zajednički inovacioni kompleks Džen-Hsun i Lori Huang. Objekat je osmišljen kao prostor za istraživanja u oblastima veštačke inteligencije, robotike, nauke o materijalima i drugih naprednih tehnologija.

Centar obuhvata i planove za razvoj snažne računarske infrastrukture, koja bi naučnicima trebalo da omogući rešavanje složenih istraživačkih problema.

Donacija je imala i posebnu simboliku za bračni par, budući da je upravo na tom univerzitetu počela njihova ljubavna priča. Podršku su pružili i Univerzitetu Stanford, na kojem je Džensen završio master studije elektrotehnike.

1/11 Vidi galeriju Džensen Huang, izvršni direktor tehnološle kompanije "Nvidija" koja proizvodi čipove Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP

Imaju dvoje dece

Džensen i Lori imaju dvoje odrasle dece, ćerku Medison i sina Spensera. Zanimljivo je da su oboje, nakon iskustva u drugim oblastima, na kraju karijeru nastavili u kompaniji koju je osnovao njihov otac.

Medison Huang je pre ulaska u tehnološki sektor studirala kulinarstvo i pohađala prestižnu školu Le Cordon Bleu. Iskustvo je sticala i u industriji luksuznih brendova, a potom se pridružila Nvidiji.

U kompaniji se bavila marketingom i inicijativama povezanim sa platformom Omniverse i fizičkom veštačkom inteligencijom, koja povezuje digitalne sisteme sa stvarnim svetom.

Ni njen brat Spenser nije odmah krenuo očevim stopama. Pre nego što je ušao u tehnološku industriju, vodio je koktel-bar R&D Cocktail Lab u Tajpeju, na Tajvanu.

Kasnije se pridružio Nvidiji, gde se bavi projektima povezanim sa veštačkom inteligencijom i robotikom.

Lori se ponovo našla u fokusu javnosti nakon izveštaja o navodnoj vezi njenog supruga sa Alis Huang, poslovnom direktorkom povezanom sa singapurskom tehnološkom kompanijom Megaspid.

1/4 Vidi galeriju Alis Huang i Džensen Huang Foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia, Brendon Cook/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pojedini izveštaji izneli su tvrdnje o njihovoj navodnoj romantičnoj vezi, ali one nisu nezavisno potvrđene. U istim napisima pojavile su se i sumnje u moguće veze Alis Huang sa kineskim obaveštajnim strukturama.

Nvidia je njihove kontakte opisala kao poslovne, dok nema potvrde da je Džensen Huang učestvovao u bilo kakvim nezakonitim aktivnostima. Takođe, nema javno potvrđenih informacija da su se Džensen i Lori razdvojili ili da je njihov brak okončan.

Zanimljivo je i da Alis i Džensen dele isto prezime, ali nisu u srodstvu.

Dok se o Džensenu svakodnevno govori zbog razvoja veštačke inteligencije i vrtoglavog rasta Nvidije, Lori ostaje znatno manje prisutna u javnosti. Njena priča, međutim, obuhvata mnogo više od uloge supruge jednog od najbogatijih ljudi na svetu – od inženjerskog obrazovanja i dugogodišnjeg porodičnog života do filantropije i ulaganja u nauku.