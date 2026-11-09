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Brat Viktora Orbana, Aron Orban, priveden je kao osumnjičen za trgovinu ljudima, objavio je danas mađarski premijer Peter Mađar na Fejsbuku.

"Prema izveštajima štampe, brat Viktora Orbana, Aron Orban, pritvoren je zbog sumnje na trgovinu ljudima. NVVH i Nacionalni istražni biro nastavljaju istragu", napisao je Mađar na svojoj stranici na društvenim mrežama.

Prema informacijama koje je objavio portal Portfolio, jutros su Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine (NVVH) i Nacionalna istražna agencija (NNI) sprovele zajedničku operaciju u Budimpešti i na nekoliko lokacija u županiji Pešta, u slučaju povezanom sa trgovinom ljudima.

Aron Orban, brat Viktora Orbana Foto: Društvene Mreže

Prema zvaničnom saopštenju, u dva paralelna krivična postupka uhapšeno je nekoliko osoba, a njihovi domovi su pretreseni.

Prema njihovim informacijama, među uhapšenima bi mogao da bude i mlađi brat bivšeg premijera Mađarske Viktora Orbana, Aron Orban, a NVVH takođe istražuje njegov slučaj.

Portal navodi da su vlasti najavile da će objaviti dodatne informacije o detaljima istrage popodne.

NVVH je bio među prvima koji su počeli da istražuju slučaj vezan za Arona Orbana, u kojem je, prema prethodnim informacijama u štampi, kompanija mlađeg brata bivšeg premijera upisala vijetnamske državljane na dvodnevni kurs spasavanja života na Univerzitetu u Pečuju, što je moglo da im olakša dobijanje šengenske vize.

Aron Orban je takođe intervenisao u jednom slučaju kako bi ubrzao obradu zahteva za vizu, navodi portal.