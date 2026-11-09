MILEJ PRIMIO LAVA XIV, ON GA ISKRITIKOVAO DA MU JE EKONOMIJA VAŽNIJA OD LJUDI! Predsednik Argentine prethodnog papu nazivao "predstavnikom zla na Zemlji" (FOTO)
Papa Lav XIV je u prvom javnom obraćanju po dolasku u Argentinu izneo diplomatsku, ali snažnu kritiku mera štednje argentinskog predsednika Havijera Mileja, ističući da politički lideri moraju da stave ljude, a ne ekonomiju, na prvo mesto.
Papa je tom prilikom izneo viziju upravljanja, demokratije i društva koja je u oštroj suprotnosti sa vizijom Havijera Mileja, prenosi AP.
"Ekonomija mora da služi čoveku, a ne čovek ekonomiji", rekao je papa Lav XIV u obraćanju zvaničnicima, diplomatama i predstavnicima civilnog društva, nakon dolaska u Buenos Ajres iz Urugvaja, što je prva poseta jednog pape Argentini u poslednjih gotovo 40 godina.
Kada je reč o ekonomiji, papa Lav XIV je uvažio Milejevu naklonost slobodnom tržištu i pozvao je Argentinu da podrži "sve što stvara prilike" i "podstiče privatnu inicijativu" ali je naglasio da ekonomski rast mora da donese korist i "najugroženijima", uključujuci nezaposlene, penzionere i "sve one koji se, uprkos napornom radu, i dalje bore da zadovolje potrebe svojih domaćinstava".
U poruci dobrodošlice papi, Milej je izrazio nadu da ce ova poseta "ojačati veru, obnoviti nadu i doneti poruku mira svim Argentincima".
Milej, koji je svojevremeno nazvao prethodnog papu Franju "predstavnikom zla na Zemlji", odao je počast poglavaru Katoličke crkve tokom dočeka pape Lava XIV u nedelju.
Papa je latinoameričku turneju počeo 6. novembra posetom Urugvaju, a nakon Argentine, u koju je stigao juče, do 17. novembra kada završava turneju po Južnoj Americi posetiće i Peru.
On će u Peru stići 11. novembra, a tokom boravka posetiće Kusko, nekadašnju prestonicu Inka, kao i oblast Amazona.
Planiran je i susret sa sveštenicima njegove nekadašnje biskupije Čiklajo, kao i privatna poseta kapeli u čijoj je obnovi pomagao.
(Kurir.rs/Tanjug)