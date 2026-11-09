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Papa Lav XIV je u prvom javnom obraćanju po dolasku u Argentinu izneo diplomatsku, ali snažnu kritiku mera štednje argentinskog predsednika Havijera Mileja, ističući da politički lideri moraju da stave ljude, a ne ekonomiju, na prvo mesto.

Papa je tom prilikom izneo viziju upravljanja, demokratije i društva koja je u oštroj suprotnosti sa vizijom Havijera Mileja, prenosi AP.

"Ekonomija mora da služi čoveku, a ne čovek ekonomiji", rekao je papa Lav XIV u obraćanju zvaničnicima, diplomatama i predstavnicima civilnog društva, nakon dolaska u Buenos Ajres iz Urugvaja, što je prva poseta jednog pape Argentini u poslednjih gotovo 40 godina.

Kada je reč o ekonomiji, papa Lav XIV je uvažio Milejevu naklonost slobodnom tržištu i pozvao je Argentinu da podrži "sve što stvara prilike" i "podstiče privatnu inicijativu" ali je naglasio da ekonomski rast mora da donese korist i "najugroženijima", uključujuci nezaposlene, penzionere i "sve one koji se, uprkos napornom radu, i dalje bore da zadovolje potrebe svojih domaćinstava".

U poruci dobrodošlice papi, Milej je izrazio nadu da ce ova poseta "ojačati veru, obnoviti nadu i doneti poruku mira svim Argentincima".

1/12 Vidi galeriju Papa Lav XIV se tokom posete Argentini sastao sa predsednikom Havijerom Milejom Foto: Andrew Medichini/AP, VATICAN MEDIA HANDOUT/VATICAN MEDIA, Daniel Dal Zennaro/ANSA

Milej, koji je svojevremeno nazvao prethodnog papu Franju "predstavnikom zla na Zemlji", odao je počast poglavaru Katoličke crkve tokom dočeka pape Lava XIV u nedelju.

Papa je latinoameričku turneju počeo 6. novembra posetom Urugvaju, a nakon Argentine, u koju je stigao juče, do 17. novembra kada završava turneju po Južnoj Americi posetiće i Peru.

1/19 Vidi galeriju Papa Lav XIV na misi pozvao na donacije Vatikanu Foto: ANGELO CARCONI/ANSA

On će u Peru stići 11. novembra, a tokom boravka posetiće Kusko, nekadašnju prestonicu Inka, kao i oblast Amazona.

1/3 Vidi galeriju Predsednik Argentine Havijer Milej tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) 2026. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia, Printscreen

Planiran je i susret sa sveštenicima njegove nekadašnje biskupije Čiklajo, kao i privatna poseta kapeli u čijoj je obnovi pomagao.