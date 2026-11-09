STRAVIČNA BUKTINJA U ZGRADI, NAJMANJE 14 MRTVIH! Ljudi ostali zarobljeni na spratu dok ogroman plamen guta objekat, dramatični snimci iz Kine (VIDEO)
- U požaru u stambenoj zgradi u severnoj Kini poginulo je najmanje 14 ljudi, a 38 osoba je prebačeno u bolnicu.
- Vatra je izbila u nedelju oko 17 časova u višespratnici u Taiyuanu, a ugašena je oko 19 časova.
- Uzrok požara još se istražuje, dok su na društvenim mrežama objavljeni snimci ljudi zarobljenih na višim spratovima.
U požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u severnoj Kini u nedelju popodne poginulo je najmanje 14 ljudi, prenose danas kineski mediji.
"Ukupno je 38 osoba je prebačeno u bolnicu, od kojih je pet preminulo. Tokom noći broj žrtava porastao je na 14", objavila je agencija Sinhua.
Prema navodima uprave okruga Jingce, požar je izbio u nedelju oko 17 časova po lokalnom vremenu u zgradi "Haošeng internešenel apartments" u Taijuanu, glavnom gradu provincije Šansi.
Vlasti su saopštile da je požar ugašen oko 19 časova, a da su spasilačke operacije završene oko 20.30 časova.
Uzrok požara je i dalje predmet istrage.
U višespratnici u centru Taijuana, glavnog grada provincije Šansi, nalaze se stanovi, hotel i obrazovni centri za decu.
Ljudi zarobljeni na višim spratovima
Na društvenim mrežama pojavili su se dramatični snimci. Jedan od očevidaca snimio je plamen kako kulja iz zgrade. Gusti dim i vatra širili su se iz objekta dok su ljudi ostali zarobljeni na višim spratovima, što je pokrenulo hitnu akciju spasavanja.
Kina je u novembru prošle godine pokrenula kampanju protiv opasnosti od požara u visokim zgradama, nakon što je u velikom požaru koji je zahvatio nekoliko solitera u Hongkongu poginulo 168 ljudi.
Mesec dana kasnije, u požaru u stambenoj zgradi u južnoj kineskoj provinciji Guangdung poginulo je 12 ljudi.
Takođe, u julu je, u požaru koji je zahvatio fabriku obuće u istočnoj Kini, poginulo najmanje 28 ljudi.
(Kurir.rs/Tanjug)