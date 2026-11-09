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U požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u severnoj Kini u nedelju popodne poginulo je najmanje 14 ljudi, prenose danas kineski mediji.

"Ukupno je 38 osoba je prebačeno u bolnicu, od kojih je pet preminulo. Tokom noći broj žrtava porastao je na 14", objavila je agencija Sinhua.

Prema navodima uprave okruga Jingce, požar je izbio u nedelju oko 17 časova po lokalnom vremenu u zgradi "Haošeng internešenel apartments" u Taijuanu, glavnom gradu provincije Šansi.

Vlasti su saopštile da je požar ugašen oko 19 časova, a da su spasilačke operacije završene oko 20.30 časova.

Uzrok požara je i dalje predmet istrage.

U višespratnici u centru Taijuana, glavnog grada provincije Šansi, nalaze se stanovi, hotel i obrazovni centri za decu.

Ljudi zarobljeni na višim spratovima

Na društvenim mrežama pojavili su se dramatični snimci. Jedan od očevidaca snimio je plamen kako kulja iz zgrade. Gusti dim i vatra širili su se iz objekta dok su ljudi ostali zarobljeni na višim spratovima, što je pokrenulo hitnu akciju spasavanja.

Kina je u novembru prošle godine pokrenula kampanju protiv opasnosti od požara u visokim zgradama, nakon što je u velikom požaru koji je zahvatio nekoliko solitera u Hongkongu poginulo 168 ljudi.

Mesec dana kasnije, u požaru u stambenoj zgradi u južnoj kineskoj provinciji Guangdung poginulo je 12 ljudi.

Takođe, u julu je, u požaru koji je zahvatio fabriku obuće u istočnoj Kini, poginulo najmanje 28 ljudi.