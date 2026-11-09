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Meksičke vlasti saopštile su da su u Zapopanu, na zapadu zemlje, uhapsile lokalnog vođu kartela Halisko Nova generacija, Rafaela Alvareza, koji je osumnjičen da je vođa ćelije koja je umešana u ubistva, trgovinu drogom i iznude, navodeći da ga je policija ranila tokom hapšenja.

U saopštenju se navodi da je Alvarez uhapšen na osnovu informacija koje je dostavila Američka agencija za suzbijanje droga (DEA), kao i da je tokom policijske operacije uhapšeno još 19 ljudi, preneo je danas portal Hornada.

Takođe se navodi da je povređen i pripadnik specijalnih snaga mornarice koji je učestvovao u operaciji koja je dovela do hapšenja.

Ističe se da je Alvarez navodno povezan sa prošlogodišnjim ubistvom gradonačelnika Uruapana, Karlosa Manza, koji je bio poznat po borbi protiv organizovanog kriminala.

Halisko Nova generacija je jedan od dva najmoćnija saveza naoružanih bandi u Meksiku, a nalazi se i na spisku latinoameričkih bandi koje je administracija američkog predsednika Donalda Trampa označila kao "terorističke" organizacije.

Rafael Alvarez Foto: Facebook Printscreen

Ta grupa je poznata po ekstremnom nasilju i napadima na vlasti, a bori se sa rivalskim kartelom Sinaloa za kontrolu nad trgovinom drogom na američkom tržištu, dok se veliki broj njenih lidera nalazi u pritvoru od smrti osnivača tog kartela Nemesija "El Menča" Osegere tokom vojne operacije u februaru.

DEA je potvrdila da je prenela informacije meksičkim vlastima, navodeći da američki pravosudni sistem traži Alvareza zbog trgovine drogom i oružjem.

1/6 Vidi galeriju Meksička državna policija Foto: José Luis de la Cruz/EFE

Tramp tokom drugog mandata vrši intenzivan pritisak na Meksiko da poveća hapšenja osumnjičenih kriminalaca i zaustavi trgovinu drogom i ilegalnu imigraciju.