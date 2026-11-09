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Otac i njegov dvoipogodišnji sin pronađeni su mrtvi prošlog utorka u švajcarskom gradu Vatvil.

Policija u kantonu Sankt Galen sumnja na ubistvo i samoubistvo, a potraga je pokrenuta nakon što otac (33) nije vratio dete majci kako je dogovoreno. Oboje su bili hrvatski državljani, javlja portal Bluvin.

U utorak ujutru, gradska policija u Sankt Galenu primila je prijavu od majke, koja živi odvojeno od oca, da dete nije vraćeno u dogovoreno vreme. Odmah je pokrenuta opsežna potraga.

Policija je kasno noću pronašla beživotna tela muškarca i deteta u jednom smeštajnom objektu u Vatvilu.

Ubio sina pištoljem, a zatim i sebe?

Prema informacijama policije, okolnosti na licu mesta ukazuju na to da je otac ubio sina pištoljem, a zatim izvršio samoubistvo istim oružjem.