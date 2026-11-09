majka prijavila
Planeta
HRVAT UBIO DVOGODIŠNJEG SINA, PA IZVRŠIO SAMOUBISTVO?! Policija zatekla stravičan prizor u gluvo doba noći - horor u Švajcarskoj
- Otac i njegov dvoipogodišnji sin pronađeni su mrtvi u Vatvilu u Švajcarskoj, a policija sumnja na ubistvo i samoubistvo.
- Potraga je pokrenuta po prijavi majke da dete nije vraćeno u dogovoreno vreme, a tela su kasno noću nađena u smeštajnom objektu.
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Otac i njegov dvoipogodišnji sin pronađeni su mrtvi prošlog utorka u švajcarskom gradu Vatvil.
Policija u kantonu Sankt Galen sumnja na ubistvo i samoubistvo, a potraga je pokrenuta nakon što otac (33) nije vratio dete majci kako je dogovoreno. Oboje su bili hrvatski državljani, javlja portal Bluvin.
U utorak ujutru, gradska policija u Sankt Galenu primila je prijavu od majke, koja živi odvojeno od oca, da dete nije vraćeno u dogovoreno vreme. Odmah je pokrenuta opsežna potraga.
Policija je kasno noću pronašla beživotna tela muškarca i deteta u jednom smeštajnom objektu u Vatvilu.
Ubio sina pištoljem, a zatim i sebe?
Prema informacijama policije, okolnosti na licu mesta ukazuju na to da je otac ubio sina pištoljem, a zatim izvršio samoubistvo istim oružjem.
Obojica su hrvatski državljani sa prebivalištem u kantonu Sankt Galen. Kantonalno tužilaštvo sprovodi istragu kako bi utvrdilo sve tačne okolnosti događaja.
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