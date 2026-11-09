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Predstavnici EU i NATO prisustvovaće pregovorima o Ukrajini u Abu Dabiju koji su zakazani za 10. i 11. novembar, rekli su izvori za ukrajinski javni servis Suspiljni.

Izvori iz ukrajinske delegacije su naveli da će EU na pregovorima o okončanju rata u Ukrajini u Abu Dabiju predstavljati zajednička delegacija Evropske komisije i Evropskog saveta, da će takođe biti prisutni predstavnici NATO i Nemačke.

Izvor je rekao da još nije sasvim jasno u kojem formatu će Evropljani učestvovati u pregovorima u Abu Dabiju.

Nemačka vlada je saopštila da će tu zemlju predstavljati savetnik kancelara za spoljnu i bezbednosnu politiku Ginter Zauter.

Zvaničnik NATO je rekao da će Alijansu u Abu Dabiju predstavljati šef kabineta generalnog sekretara Alijanse, Džefri van Leven.

Portparol Evropske komisije Paula Pinjo saopštila je da će EK biti zastupljena na nivou savetnika za nacionalnu bezbednost, šefa kabineta predsednice EK Ursule fon der Lajen, Bjerna Zajberta.

"Mi smo tamo upravo da predstavimo stav EU o zaštiti njenih interesa u pregovorima koji očigledno utiču na našu bezbednost", navela je Pinjo.

1/22 Vidi galeriju Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i generalni sekretar NATO Mark Rute Foto: Virginia Mayo/AP, OLIVIER HOSLET/EPA

U međuvremenu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je izjavio da su razgovori u Abu Dabiju planirani bez učešća Evropljana.

Specijalni predstavnik američkog predsednika Stiv Vitkof izjavio je 2. novembra da su trilateralni razgovori između Ukrajine, SAD i Rusije na nivou radne grupe zakazani za 10. i 11. novembar u Abu Dabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je 6. novembra izjavio da pre sastanka treba raditi na bezbednosnim garancijama.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

Kremlj je saopštio da će rusku delegaciju na pregovorima predvoditi pomoćnik ruskog predsednika Vladimir Medinski.

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro najavio je u nedelju da će Francuska učestvovati u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini u Abu Dabiju.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Fon der Lajen je takođe najavila da će EU, zajedno sa svojim partnerima, biti prisutna na razgovorima u Abu Dabiju.