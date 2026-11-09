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Predsednica parlamenta Bavarske Ilze Ajgner trebalo bi da postane prva žena na funkciji predsednika Nemačke, nakon što je dobila podršku kancelara Fridriha Merca i zvaničnu nominaciju Hrišćansko-demokratske unije (CDU), prenose danas nemački medji.

Merc je na današnjem sastanku sa čelnicima konzervativnih stranaka predložio Ajgner za naslednicu aktuelnog predsednika Frank-Valtera Štajnmajera, a prema izvorima dpa, njegov predlog je ispraćen dugotrajnim aplauzom.

Liderstvo CDU potom je zvanično nominovalo Ajgner, a njenu kandidaturu podržali su i koalicioni partneri demohrišćana iz Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD).

Zeleni su takođe pozitivno ocenili tu odluku.

Ajgner (61) pripada Hrišćansko-socijalnoj uniji (CSU), bavarskoj sestrinskoj stranci CDU.

Trenutno je predsednica parlamenta Bavarske, a od 2008. do 2013. godine bila je ministarka poljoprivrede u saveznoj vladi. Nakon toga obavljala je funkcije ministarke privrede i ministarke građevinarstva u bavarskoj vladi.

Po obrazovanju je inženjerka elektrotehnike, a potiče iz Gornje Bavarske.

1/4 Vidi galeriju Ilze Ajgner Foto: PHILIPP GUELLAND/EPA, ANNA SZILAGYI/EPA, RONALD WITTEK/EPA

U političkim krugovima uživa poštovanje i van stranačkih granica.

Merc i Ajgner poznaju se od 1998. godine, a izvori bliski kancelaru navode da su već 25 godina bliski prijatelji i u privatnom životu.

Predsednika Nemačke bira Savezna konvencija, posebno telo koje se saziva isključivo radi izbora šefa države.

Glasanje o nasledniku Štajnmajera zakazano je za 30. januar.

1/4 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridirh Merc obraća se nakon poraza njegove CDU na izborima u pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija Foto: Youtube Printscreen

U 77-godišnjoj posleratnoj istoriji Nemačke svih 12 predsednika države bili su muškarci.

Ukoliko bude izabrana, Ajgner će dužnost preuzeti 19. marta.

Funkcija predsednika Nemačke pretežno je ceremonijalna, ali ima veliki javni i politički značaj.

Stranka Alternativa za Nemačku (AfD) najavila je da će predložiti svog kandidata, muškarca za kojeg navodi da dolazi "iz srca društva", dok Levica još nije odlučila da li će imati svog kandidata.