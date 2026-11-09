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U eksploziji i požaru u železari Habas u Aliagi, nedaleko od Izmira u Turskoj, poginulo je šest radnika, dok je 14 osoba povređeno.

Spasilačke ekipe tragaju za još osam radnika koji su ostali zatrpani pod ruševinama.

Eksplozija se dogodila oko podneva u pogonu kompanije Habas Demir Celik u naselju Bozkoj, nakon čega je izbio požar. Na mesto nesreće upućene su vatrogasne i ekipe hitne pomoći, prenosi Anadolu.

Broj poginulih prvobitno je bio tri, ali je kasnije potvrđeno da je stradalo šest osoba. Među povređenima je troje u teškom stanju.

Glavno javno tužilaštvo u Menemenu pokrenulo je istragu, a na slučaju rade četiri tužioca, potvrdio je ministar pravde Akin Gurlek. Uzrok eksplozije još nije utvrđen.

Ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči potvrdio je da nadležne službe koordinirano sprovode akciju potrage i spašavanja.

Prema izjavama svedoka, eksplozija je bila toliko snažna da su pojedini pomislili da je reč o zemljotresu, dok ju je jedan vozač kamiona uporedio s detonacijom bombe.

Aliaga se nalazi oko 60 kilometara severno od Izmira i predstavlja jedno od najvećih industrijskih područja ove turske provincije.

(Kurir.rs/Dnevni Avaz)

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