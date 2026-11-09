RUSI GAĐAJU ELEKTRANE, A ONI UDARILI BRIGU NA VESELJE! Viralan snimak iz Kijeva obišao mreže: Ovako se Ukrajinci bore sa nestašicom struje i grejanja! (VIDEO)
- Stanari kompleksa Varšavski u Kijevu organizovali su roštilj, muziku i ples u dvorištu tokom nestanka struje, umesto da sede u mračnim stanovima.
- Snimak je postao viralan kao simbol prkosa i međusobne podrške dok grad sve češće trpi višečasovne prekide zbog udara na energetsku infrastrukturu.
Stanari stambenog kompleksa Varšavski u Kijevu pronašli su neobičan način da prebrode nedavni večernji nestanak struje, provodeći veče u svojim dvorištima roštiljajući napolju umesto u svojim mračnim stanovima.
Kako su ukrajinski mediji izvestili u snimku koji je postao viralan na društvenim mrežama, desetine komšija okupilo se u zajedničkom dvorištu između svojih zgrada.
Postavili su roštilje i stolove, delili hranu i piće i provodili vreme uz muziku i ples dok su im domovi bili u potpunom mraku.
Roštilj i ples umesto mračnih stanova
Snimak prikazuje stanovnike u zimskim jaknama kako pripremaju meso na improvizovanom roštilju, dok se u pozadini čuje smeh i pevanje. Ukrajinski mediji navode da su stanovnici želeli da pokažu međusobnu podršku i prkos u svakodnevnom životu koji je sve više obeležen višečasovnim nestancima struje.
Ove scene postaju sve češće u ukrajinskim gradovima kako temperature padaju, a život bez grejanja, osvetljenja i tople vode u višespratnicama postaje sve teži.
Rusija sistematski cilja elektrane i trafostanice
Takva okupljanja su posledica teške štete nanesene ukrajinskom energetskom sistemu. Ruske snage su poslednjih nedelja intenzivirale svoje raketne i napade dronova na ključne infrastrukturne objekte širom zemlje, sa posebnim fokusom na termoelektrane, hidroelektrane i distributivna čvorišta visokog napona.
Zbog uništenih proizvodnih kapaciteta, ukrajinski državni distributeri uvode svakodnevna planirana isključenja struje kako bi sprečili potpuni kolaps mreže. Kijevske vlasti upozoravaju da se grad suočava sa izuzetno oštrom zimom i pozivaju građane da štede novac i pripreme se za duže nestanke struje.
(Kurir.rs/Index)