Slušaj vest

Stanari stambenog kompleksa Varšavski u Kijevu pronašli su neobičan način da prebrode nedavni večernji nestanak struje, provodeći veče u svojim dvorištima roštiljajući napolju umesto u svojim mračnim stanovima.

Kako su ukrajinski mediji izvestili u snimku koji je postao viralan na društvenim mrežama, desetine komšija okupilo se u zajedničkom dvorištu između svojih zgrada.

Postavili su roštilje i stolove, delili hranu i piće i provodili vreme uz muziku i ples dok su im domovi bili u potpunom mraku.

Roštilj i ples umesto mračnih stanova

Snimak prikazuje stanovnike u zimskim jaknama kako pripremaju meso na improvizovanom roštilju, dok se u pozadini čuje smeh i pevanje. Ukrajinski mediji navode da su stanovnici želeli da pokažu međusobnu podršku i prkos u svakodnevnom životu koji je sve više obeležen višečasovnim nestancima struje.

Ove scene postaju sve češće u ukrajinskim gradovima kako temperature padaju, a život bez grejanja, osvetljenja i tople vode u višespratnicama postaje sve teži.

Rusija sistematski cilja elektrane i trafostanice

Takva okupljanja su posledica teške štete nanesene ukrajinskom energetskom sistemu. Ruske snage su poslednjih nedelja intenzivirale svoje raketne i napade dronova na ključne infrastrukturne objekte širom zemlje, sa posebnim fokusom na termoelektrane, hidroelektrane i distributivna čvorišta visokog napona.