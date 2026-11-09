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Ruske, izraelske i američke mreže povezane sa pokretom MAGA pokušale su da iskoriste prošlomesečne nerede u Francuskoj za širenje dezinformacija i uticanje na javno mnjenje, promovišući narative o nekontrolisanoj imigraciji, radikalnom islamizmu i nesposobnosti francuskih vlasti da održe red i stabilnost, pokazale su interne procene Evropske unije (EU) i francuskog Ministarstva spoljnih poslova, u koje je Rojters danas imao uvid.

Prema tim dokumentima, ruska mreža širila je lažne video-snimke predstavljene kao izveštaji zapadnih medija, dok su objave naloga povezanih sa Izraelom i pokretom MAGA ostvarile desetine miliona pregleda na društvenoj mreži Iks.

Prema analizi EU, tajna ruska mreža poznata kao "Operacija preopterećenje" (Operation Overload) širila je video-snimke u kojima su imitirani zapadni mediji, sa ciljem da utiče na francusku javnost.

1/8 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti demonstracije Foto: Teresa Suarez/AP, Jeremias Gonzalez/AP

U pojedinim lažnim objavama tvrdilo se da su migranti silovali demonstrante ili da neposredno prete teroristički napadi.

U analizi EU, koja obuhvata period od 7. do 21. oktobra, navodi se da je Rusija nastojala da "prikaže francusko rukovodstvo kao slabo i sve autoritarnije".

U dokumentu se, međutim, ističe da nema dokaza da su Moskva ili drugi akteri pokrenuli ili dodatno podstakli proteste, već se njihovo delovanje opisuje kao "oportunističko iskorišćavanje nemira".

Objave povezane sa pokretom MAGA imale više od 49 miliona pregleda

Prema proceni francuskog Ministarstva spoljnih poslova, 10 najgledanijih objava na društvenoj mreži Iks o nemirima, koje su potekle iz "proruskih krugova", imalo je ukupno 2,8 miliona pregleda u periodu od 16. do 18. oktobra.

Međutim, taj broj je znatno manji od pregleda koje su ostvarile objave naloga povezanih sa pokretom MAGA, kao i sa izraelskim zvaničnicima i uticajnim pojedincima.

Deset najgledanijih objava o nemirima u Francuskoj, koje su u istom periodu objavili zvaničnici, mediji i influenseri povezani sa pokretom MAGA, imalo je više od 49 miliona pregleda, navodi se u izveštaju francuskog ministarstva.

Istovremeno, 10 najgledanijih objava izraelskih zvaničnika, državnih naloga, medija i influensera ostvarilo je više od 35 miliona pregleda.

1/22 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti Foto: FIRAS ABDULLAH/EPA

Ruska operacija usmerena na slabljenje podrške Ukrajini

U izveštaju EU navodi se da je "Operacija preopterećenje", aktivna od septembra 2023. godine, usmerena na zapadne "javne ličnosti, institucije i medijske kuće", sa ciljem da se naruši njihov ugled i oslabi podrška Ukrajini, uz istovremeno promovisanje sadržaja koji je u skladu sa ruskim interesima.

U dokumentu se dodaje da je cilj operacije i slabljenje evropske podrške Ukrajini, širenjem tvrdnji da evropske vlade daju prednost Ukrajini u odnosu na rešavanje domaćih problema.

Neredi su prošlog meseca izbili u gradovima širom Francuske, nakon što su demonstracije zbog rasta troškova života i pogoršanja kvaliteta javnih usluga u pojedinim mestima prerasle u nasilje, među najtežim koje je ta zemlja doživela u poslednjih nekoliko decenija.