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Broj poginulih u eksploziji u fabrici za proizvodnju čelika u Izmiru porastao je na najmanje 10, a broj povređenih sada iznosi 15, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu za radnicima koji su ostali zatrpani pod ruševinama.

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan primio je informacije o nesreći od ministra unutrašnjih poslova Mustafe Čiftčija i ministra energetike i prirodnih resursa Alparslana Bajraktara, koji su krenuli u Izmir.

U Izmir je, kako prenosi TRT Haber, doputovao i ministar rada i socijalnog osiguranja Vedat Išikhan, koji je najavio da je Zavod za socijalno osiguranje imenovao glavnog inspektora radi utvrđivanja okolnosti nesreće.

Ministar pravde Akin Gjurlek saopštio je da je pokrenuta istraga i da su angažovana četiri tužioca iz tužilaštva u Menemenu.

Turski zvaničnici uputili su saučešće porodicama poginulih i poželeli brz oporavak povređenima, uz poruku da se spasilačke aktivnosti nastavljaju i da se okolnosti nesreće ispituju.

Eksplozija izazvala požar, gust dim nadvio se nad fabrikom

Eksplozija se dogodila danas oko podneva u pogonu kompanije HABAŠ u naselju Bozkjoj, nakon čega je izbio požar i iznad fabrike se nadvio gust dim.

Vatrogasne ekipe ugasile su požar, a na mesto nesreće upućeni su vatrogasci, policija, medicinske i spasilačke službe.

Prema prvim informacijama, do eksplozije je došlo tokom izlivanja tečnog čelika, kada se plafonska dizalica otkačila i pala u elektrolučnu peć.

Radnici zatrpani pod ruševinama, pokrenuta istraga

U saopštenju regionalnih vlasti navodi se da je osam radnika ostalo zatrpano pod ruševinama, zbog čega su spasilačke ekipe nastavile intenzivnu potragu.

Povređeni su prevezeni u obližnje bolnice, a jedan od njih je helikopterom prebačen u gradsku bolnicu u Izmiru.

Kompanija HABAŠ saopštila je da se nesreća dogodila tokom planiranih radova na održavanju jedne od elektrolučnih peći, kao i da su povređenima odmah pružena pomoć i da su prevezeni u bolnice.