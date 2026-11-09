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Jedna osoba se u ponedeljak ujutru automobilom zaletela u park severno od Bele kuće, zbog čega je predsednička rezidencija privremeno stavljena pod bezbednosnu blokadu.

Oko 10:00 časova po istočnoameričkom vremenu, Tajna služba je naložila većini novinara u Beloj kući da uđu unutra i tamo ostanu.

Ubrzo potom, na platformi X pojavio se snimak koji prikazuje osobu koja je automobilom udarila u znak u parku Lafajet skver, koji se nalazi neposredno severno od Bele kuće. Na snimku se vidi kako vozač izlazi iz automobila iz kog kulja dim kako bi se sukobio sa saveznim zvaničnicima.

Može se videti kako osumnjičeni zadaje udarce grupi agenata američke Tajne službe i pripadnika Nacionalne garde, koji su pritrčali da provere stanje vozača nakon sudara.

Za sada nije jasno da li je sudar bio nameran ili ne, iako instinkt vozača da odmah počne da nasrće na pripadnike organa reda koji su pritrčali njegovom vozilu ukazuje na to da osumnjičeni ne mari za zakon.

Predsednik SAD Donald Tramp se trenutno nalazi u Beloj kući, mada se celog dana nije pojavljivao u javnosti.

Oko 10:30 časova po istočnoameričkom vremenu, agenti Tajne službe dozvolili su novinarima koji prate Belu kuću da izađu iz Zapadnog krila i vrate se u svoje televizijske šatore napolju.

Niz bezbednosnih incidenata u blizini Bele kuće

Ovaj incident je najnoviji u nizu bezbednosnih incidenata u blizini Bele kuće ove godine.

Prošle nedelje, Ministarstvo unutrašnje bezbednosti i Tajna služba uhapsili su ilegalnog imigranta iz Venecuele koji je posedovao više komada vatrenog oružja i pretio da će ubiti predsednika.

Nadležni su intervenisali nakon što su uočili sumnjivo ponašanje i otkrili da je osumnjičeni ukrao vozilo koje je bilo puno oružja, uključujući pušku i desetine komada municije. Tramp se u to vreme nalazio u Beloj kući.

U maju je Nasir Best (21) otvorio vatru ispred Bele kuće, razmenivši paljbu sa Tajnom službom.

Best je navodno pogođen i ubijen nakon što je viđen kako korača 17. severozapadnom ulicom nekoliko trenutaka pre nego što je potegao revolver.

Prišao je kontrolnom punktu Tajne službe i izvadio oružje iz torbe, nakon čega je sasuo kišu metaka. Bela kuća je odmah stavljena pod blokadu jer je predsednik Donald Tramp bio unutra, iako nije bio povređen.