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Rusija se u ponedeljak usprotivila učešću evropskih predstavnika u predstojećim mirovnim pregovorima, insistirajući na tome da na sastanku sa ukrajinskim i američkim zvaničnicima, koji je ove nedelje planiran u Abu Dabiju, neće biti predstavnika Evropske unije.

"Što se tiče prisustva Evropljana, znate da Amerikanci imaju sopstvene kanale komunikacije sa Evropljanima, kao i Ukrajinci", izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanje da li je Evropa obezbedila mesto za pregovaračkim stolom.

Peskov je dodao da američki i ukrajinski pregovarači "po svoj prilici uspostavljaju sopstveni mehanizam koordinacije" sa evropskim predstavnicima.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je ranije u ponedeljak da će "EU biti prisutna zajedno sa našim partnerima" na predstojećim mirovnim pregovorima, koji će biti održani u utorak i sredu. Ona nije iznela dodatne detalje.

Jedan evropski zvaničnik rekao je agenciji AFP da predstavnici za nacionalnu bezbednost Evropske unije, NATO-a, kao i Francuske, Nemačke i Velike Britanije planiraju da borave u prestonici Ujedinjenih Arapskih Emirata tokom pregovora.

Foto: Printskrin

Zelenski potvrdio koordinaciju sa Evropskom unijom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naizgled je potvrdio evropsko uključivanje u predstojeće razgovore, navodeći da je u ponedeljak telefonom razgovarao sa Ursulom fon der Lajen, sa kojom je "usaglasio stavove u vezi sa sastankom u Abu Dabiju".

"Činimo sve kako bi trilateralni format doneo rezultate", napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks.

Evropski saveznici Ukrajine sve su zabrinutiji zbog mogućnosti da administracija američkog predsednika Donalda Trampa pokuša da ih zaobiđe i direktno sa Rusijom pregovara o posleratnom bezbednosnom poretku.

U očiglednom pokušaju da ponovo obezbede Evropi mesto u pregovorima, norveški premijer Jonas Gar Stere i finski predsednik Aleksander Stub prošlog meseca telefonom su razgovarali sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o ratu u Ukrajini.

Taj razgovor naišao je na kritike pojedinih evropskih zvaničnika, koji smatraju da Rusija zapravo ne želi mir ni sa Ukrajinom ni sa Evropom.

Otkriven sastav ruske delegacije u Abu Dabiju

Na ovonedeljnim pregovorima u Abu Dabiju rusku delegaciju ponovo će predvoditi savetnik Kremlja Vladimir Medinski, izrazito konzervativni političar koji je ranije obavljao funkciju ministra kulture Rusije.