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Jehijel Lajter, ambasador Izraela u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je optužio Njujork tajms za širenje "krvne klevete" zbog izveštavanja o ratu u Gazi.

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Ambasador Izraela u Sjedinjenim Američkim Državama Jehijel Lajter optužio je list Njujork tajms (NYT) da je objavljivanjem izveštaja o postupanju izraelske vojske u Pojasu Gaze širio, kako je naveo, "krvnu klevetu" protiv Jevreja, tvrdeći da takvi navodi mogu da podstaknu novi genocid nad jevrejskim narodom.

Izraelski ambasador je posebno kritikovao fotografiju izgladnelog dečaka koju je NYT objavio nekoliko nedelja pre njegovog razgovora sa urednicima, navodeći da list u početku nije ukazao na to da dete ima genetska oboljenja.

Jehijel Lajter, ambasador Izraela u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je optužio Njujork tajms za širenje "krvne klevete" zbog izveštavanja o ratu u Gazi. Foto: Michael Brochstein / Sipa USA / Profimedia

On je ocenio da objavljivanje fotografije i način na koji je slučaj predstavljen predstavljaju "krvnu klevetu".

"Krvna kleveta će odneti živote. A razlog zbog kojeg nas optužuju za genocid jeste priprema za sledeći genocid nad nama", rekao je Lajter.

On je povukao paralelu sa istorijskim progonom Jevreja u Evropi i Holokaustom, tvrdeći da je demonizacija Jevreja prethodila zločinima nacističke Nemačke.

"Hitler se nije pojavio niotkuda, decenijama se radilo na demonizaciji i delegitimizaciji Jevreja", rekao je izraelski ambasador.

Lajter je pozvao jevrejsku zajednicu da prepozna, kako je naveo, pokušaje delegitimizacije jevrejskog naroda i da im se suprotstavi.

On je rekao da je 10. novembra prošle godine razgovarao sa 21 urednikom Njujork tajmsa i da su ga tom prilikom suočili sa optužbama za genocid i izgladnjivanje stanovništva Gaze, preneo je Tajms of Izrael.

"Oni su bili porota, sudija i streljački vod", rekao je Lajter.

Prema njegovim rečima, tokom razgovora pokušao je da odgovori na optužbe iznošenjem podataka o količini humanitarne pomoći koju je Izrael dozvolio da uđe u Gazu, kao i o merama koje je izraelska vojska preduzimala kako bi smanjila broj civilnih žrtava, čak i kada su time izlagali riziku sopstvene vojnike.

Izrael je i ranije optuživao njujorški list za antisemitizam zbog izveštavanja o ratu u Gazi.

U maju je najavio tužbu protiv tog lista zbog teksta kolumniste o navodima o sistematskom seksualnom nasilju nad palestinskim muškarcima, ženama i decom u izraelskim zatvorima.

Lajter je i tada optužio list za širenje "krvne klevete", dovodeći u pitanje verodostojnost izveštaja nevladine organizacije na koji se kolumnista pozivao.