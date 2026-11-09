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Predviđeni budžetski manjak Ukrajine od 70 milijardi evra (78,3 milijarde dolara) u 2027. godini mogao bi delimično da bude pokriven sredstvima Evropske unije, ukoliko članice postignu dogovor o novom zajmu od 45 milijardi evra (50,4 milijarde dolara), najavio je 9. novembra evropski komesar za ekonomiju Valdis Dombrovskis.

Dombrovskis je mogućnost odobravanja novog zajma pomenuo uoči sastanka ministara ekonomije EU, a plan su za Kijev independent nezavisno potvrdile evropske i nacionalne diplomate.

Nova pozajmica bila bi dodatak već obećanim sredstvima od 45 milijardi evra, koje bi Evropska unija trebalo da obezbedi Ukrajini tokom 2027. godine u okviru ranije dogovorenog zajma od ukupno 90 milijardi evra (100,7 milijardi dolara), usvojenog u aprilu 2026.

Međutim, čak i ukoliko novi zajam bude odobren, Kijev bi se i dalje suočavao sa finansijskim manjkom od približno 25 milijardi evra (28 milijardi dolara).

Brisel očekuje da će taj nedostatak pomoći da pokriju treće zemlje.

Foto: POU / Zuma Press / Profimedia, PETRAS MALUKAS / AFP / Profimedia

Pojedine države već su najavile finansijsku podršku Ukrajini za 2027. godinu, među kojima su Norveška, Velika Britanija i Kanada.

Pojedine članice EU mogle bi da odbiju učešće u novom zajmu

Da bi novi zajam od 45 milijardi evra bio odobren, Evropska komisija najpre mora da predstavi zvaničan predlog, što se očekuje narednih dana, nakon čega države članice treba da postignu dogovor o njegovim uslovima.

Diplomate Evropske unije i država članica potvrdile su za Kijev independent da postoje dva glavna sporna pitanja.

Prvo se odnosi na to da li će sve članice EU učestvovati u finansiranju.

Prilikom odobravanja prethodnog zajma od 90 milijardi evra, Češka, Mađarska i Slovačka odlučile su da ne učestvuju, što znači da ne doprinose plaćanju kamata na taj dug.

Diplomate iz EU, država članica i Ukrajine očekuju da će isti model biti primenjen i na novi zajam, kao i da će Bugarska ovog puta zatražiti izuzeće.

Očekuje se da će Bugarska odbiti učešće jer je, nakon odobravanja prethodnog zajma, došlo do promene vlasti u toj zemlji, a novu vladu predvodi premijer Rumen Radev, koji se smatra naklonjenijim Rusiji.

Ko će plaćati kamate na milijarde evra pomoći Ukrajini?

Drugo ključno pitanje odnosi se na način finansiranja kamata na novi zajam.

Očekuje se da će države članice Evropske unije preuzeti obavezu otplate kamata, ali se pregovori vode u trenutku kada se evropske vlade suočavaju sa sve većim finansijskim pritiscima.

Članice EU istovremeno moraju da povećavaju sopstvena izdvajanja za odbranu, ali i da postignu dogovor o tome koliko će svaka država doprinositi narednom zajedničkom budžetu Evropske unije.