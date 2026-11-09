MASOVNI NAPAD NA RUSIJU, GORI JEDNA OD NAJVEĆIH RAFINERIJA! Ukrajinci poslali talas dronova na Lenjingradsku oblast
- Ukrajinske bespilotne letelice napale su Lenjingradsku oblast tokom noći 9. novembra, a ruske vlasti tvrde da je oboreno 113 dronova.
- U Kirišiju su zabeleženi udari u industrijskoj zoni, a delovi dronova pogodili su i stan i krov zgrade u Vsevološku.
- Prema nezavisnim snimcima, nakon napada izbio je požar u rafineriji Kirišinefteorgsintez, jednoj od najvećih u Rusiji.
Ukrajinske bespilotne letelice izvele su tokom noći 9. novembra masovni napad na Lenjingradsku oblast u Rusiji, a prema tvrdnjama regionalnih vlasti, ruska protivvazdušna odbrana oborila je čak 113 dronova.
Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko saopštio je da je uprkos dejstvovanju protivvazdušne odbrane zabeleženo više udara bespilotnih letelica u industrijskoj zoni grada Kiriši.
Drozdenko je naveo da su delovi dronova pogodili i jedan stan u Kirišiju, kao i krov stambene zgrade u Vsevološku, ali nije izneo dodatne informacije o razmerama štete.
Izbio požar u jednoj od najvećih ruskih rafinerija
Nezavisni Telegram kanal Astra analizirao je video-snimke iz Kirišija i objavio da je nakon napada izbio požar u rafineriji nafte Kirišinefteorgsintez, poznatoj i pod skraćenicom KINEF.
Reč je o postrojenju koje posluje u sastavu kompanije Surgutneftegas i predstavlja jednu od najvećih rafinerija nafte u Rusiji.
Informacije o požaru u ovom industrijskom kompleksu objavili su i ukrajinski kanali koji prate vojna dejstva.
Međutim, ruske regionalne vlasti zasad nisu iznele detalje o eventualnoj šteti na rafineriji, dok nezavisna potvrda razmera požara nije dostupna.
Rafinerija već bila meta ukrajinskih napada
Rafinerija Kirišinefteorgsintez više puta je bila meta napada bespilotnim letelicama od početka rata u Ukrajini.
Početkom maja 2026. godine postrojenje je obustavilo rad nakon ranijih napada.
Najnoviji udari predstavljaju nastavak ukrajinskih operacija usmerenih na rusku naftnu infrastrukturu, koja ima značajnu ulogu u snabdevanju gorivom i funkcionisanju ruske privrede.
Za sada nema pouzdanih informacija o tome da li je najnoviji napad doveo do prekida proizvodnje u rafineriji, niti koliko je postrojenje oštećeno.
(Kurir.rs/Meduza)