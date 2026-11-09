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Ukrajinske bespilotne letelice izvele su tokom noći 9. novembra masovni napad na Lenjingradsku oblast u Rusiji, a prema tvrdnjama regionalnih vlasti, ruska protivvazdušna odbrana oborila je čak 113 dronova.

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko saopštio je da je uprkos dejstvovanju protivvazdušne odbrane zabeleženo više udara bespilotnih letelica u industrijskoj zoni grada Kiriši.

Drozdenko je naveo da su delovi dronova pogodili i jedan stan u Kirišiju, kao i krov stambene zgrade u Vsevološku, ali nije izneo dodatne informacije o razmerama štete.

1/6 Vidi galeriju Novi izraelski napadi na Iran, pogođeno naftno skladište u Teheranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Izbio požar u jednoj od najvećih ruskih rafinerija

Nezavisni Telegram kanal Astra analizirao je video-snimke iz Kirišija i objavio da je nakon napada izbio požar u rafineriji nafte Kirišinefteorgsintez, poznatoj i pod skraćenicom KINEF.

Reč je o postrojenju koje posluje u sastavu kompanije Surgutneftegas i predstavlja jednu od najvećih rafinerija nafte u Rusiji.

Informacije o požaru u ovom industrijskom kompleksu objavili su i ukrajinski kanali koji prate vojna dejstva.

Međutim, ruske regionalne vlasti zasad nisu iznele detalje o eventualnoj šteti na rafineriji, dok nezavisna potvrda razmera požara nije dostupna.

1/6 Vidi galeriju Napadi dronovima na rafinerije širom Rusije izazvali su nestašice goriva, dugačke kolone automobila, rast cena i inflaciju u Rusiji. Foto: Drustvene Mreže

Rafinerija već bila meta ukrajinskih napada

Rafinerija Kirišinefteorgsintez više puta je bila meta napada bespilotnim letelicama od početka rata u Ukrajini.

Početkom maja 2026. godine postrojenje je obustavilo rad nakon ranijih napada.

Najnoviji udari predstavljaju nastavak ukrajinskih operacija usmerenih na rusku naftnu infrastrukturu, koja ima značajnu ulogu u snabdevanju gorivom i funkcionisanju ruske privrede.