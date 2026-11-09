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Američki izaslanik Džared Kušner i direktor ukrajinske Spoljne obaveštajne službe Rustem Umerov predstavili su 9. novembra pripreme za dvodnevne trilateralne pregovore Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije u Abu Dabiju, kao i za odvojene koordinacione sastanke sa evropskim partnerima.

Kušner je na društvenoj mreži Iks napisao da će se on i američki izaslanik Stiv Vitkof sastati sa predstavnicima Ukrajine, Evropske unije, NATO-a, Nemačke, Francuske, Velike Britanije i Italije pre početka trilateralnih pregovora.

"Ovo će biti prvi trilateralni pregovori od februara", napisao je Kušner.

"Nadovezujući se na naše odvojene konsultacije sa obe strane, naš cilj je da okupimo Ukrajinu i Rusiju kako bi direktno razgovarale o svojim bezbednosnim pitanjima nakon rata, predlozima i mogućim rešenjima", dodao je.

Kušner je naveo da se Vašington nada da će sastanci u Abu Dabiju pomoći u pronalaženju zajedničkih stavova, formulisanju konkretnih predloga i stvaranju zamaha za narednu fazu pregovora.

Vašington predstavio četiri ključna prioriteta

Prema Kušnerovim rečima, američki diplomatski napori usmereni su na četiri prioriteta: okončanje borbi, uspostavljanje kredibilnih posleratnih bezbednosnih garancija, pripremu ekonomskog plana za razvoj i prosperitet Ukrajine, kao i unapređenje humanitarnih mera.

"Na kraju, postizanje sveobuhvatnog i trajnog sporazuma zahtevaće i direktne razgovore između Rusije i naših evropskih partnera o širim bezbednosnim aranžmanima koji se na njih odnose", napisao je Kušner.

Dodao je da se u razgovorima sa Ukrajinom i evropskim partnerima razmatraju fiskalne potrebe i obnova zemlje nakon rata, ključna infrastruktura, privatne investicije i uslovi za dugoročni ekonomski rast.

Kušner je kao dodatne teme razgovora izdvojio jačanje bezbednosnih konsultacija, uspostavljanje pouzdanih kanala komunikacije u kriznim situacijama, veću transparentnost vojnih aktivnosti i uzajamne mere za smanjenje rizika od eskalacije sukoba.

1/20 Vidi galeriju Najmasovniji ruski napad dronovima na Ukrajinu Foto: Facebook/ДСНС України

Ukrajinska delegacija krenula u Abu Dabi

Umerov je odvojeno potvrdio da ukrajinska pregovaračka delegacija putuje u Abu Dabi, gde su za 10. i 11. novembar zakazani trilateralni sastanci sa američkim i ruskim predstavnicima.

On je naveo da će u Abu Dabiju boraviti i predstavnici zemalja grupe E4, koju čine Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Italija, kao i predstavnici NATO-a i Evropske komisije.

"Održaćemo odvojene koordinacione sastanke sa našim evropskim partnerima", napisao je Umerov.

"Za nas je od suštinskog značaja da održavamo blisku koordinaciju sa svim ključnim partnerima, obezbedimo usaglašene stavove i zajedničko razumevanje narednih koraka u pregovaračkom procesu", dodao je.

Umerov je naglasio da Ukrajina želi direktno uključivanje Evrope u diplomatski proces, u skladu sa stavom koji je utvrdio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Naš cilj je dugoročan i održiv mir, garantovana bezbednost Ukrajine i stvarne mogućnosti za posleratnu obnovu zemlje", poručio je Umerov.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Kušner je takođe opisao pregovore kao pokušaj da se prevaziđe dosadašnje upravljanje ratom i započne definisanje bezbednosnih, ekonomskih i humanitarnih temelja mogućeg posleratnog sporazuma.

"Ovo je izuzetno težak i složen sukob", napisao je Kušner.

"Svesni smo teških odluka koje nas očekuju i ovim razgovorima pristupamo odlučno i realistično", dodao je.

Tramp prethodno razgovarao sa Putinovim izaslanikom

Pregovori u Abu Dabiju dolaze nakon nedavne runde direktnih američkih kontakata sa Moskvom.

Američki predsednik Donald Tramp sastao se 5. novembra iza zatvorenih vrata u Beloj kući sa Kirilom Dmitrijevim, izaslanikom ruskog predsednika Vladimira Putina.