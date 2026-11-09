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Avion Erbas A350-1000ULR ušao je u Ginisovu knjigu rekorda nakon što je ostvario najduži neprekidni let po pređenoj udaljenosti u kategoriji komercijalnih putničkih aviona.

Letelica je tokom putovanja od australijskog Melburna do francuskog Tuluza prešla čak 23.155 kilometara bez sletanja, provevši u vazduhu 24 sata i 24 minuta.

Kompanija Erbas potvrdila je u ponedeljak, 9. novembra, da je rekord zvanično priznat, nakon što su podaci o letu nezavisno provereni u saradnji sa Međunarodnom vazduhoplovnom federacijom (FAI) i platformom Flightradar24.

Istorijski let izveden je 27. i 28. jula 2026. godine, u okviru testiranja aviona namenjenog australijskoj avio-kompaniji Kvantas (Qantas), koja razvija projekat dugolinijskih letova pod nazivom "Project Sunrise".

Prikaz rekordne rute aviona Erbas A350-1000ULR na platformi Flightradar24, koji je bez sletanja preleteo 23.155 kilometara od Melburna do Tuluza za 24 sata i 24 minuta. Foto: Printscreen

Avion je sa aerodroma u Melburnu poleteo 27. jula u 17.27 po lokalnom vremenu, dok je na aerodrom u Tuluzu sleteo narednog dana u 9.51. Ukupno je prešao 12.503 nautičke milje, odnosno 23.155 kilometara.

Tokom putovanja letelica je preletela područje Sidneja, Tihi okean, Severnu Ameriku i Atlantski okean, a zatim nastavila preko Velike Britanije do Francuske.

Zbog specifične putanje i trajanja leta, posada je tokom putovanja mogla da posmatra dva izlaska i dva zalaska sunca.

U avionu je bilo svega 13 osoba, među kojima trojica probnih pilota Erbasa, dvojica pilota Kvantasa, pet inženjera zaduženih za testiranje, dvojica konstruktora i predstavnik Međunarodne vazduhoplovne federacije.

Nadmašen rekord koji je trajao više od 20 godina

Prethodni rekord pripadao je avionu Boing 777-200LR, koji je 2005. godine obavio let između Hongkonga i Londona, prešavši 11.664 nautičke milje za 22 sata i 42 minuta.

Novi Erbasov model nadmašio je taj rezultat za 839 nautičkih milja, odnosno približno 1.554 kilometra.

Pored toga, A350-1000ULR proveo je u vazduhu sat i 42 minuta duže od prethodnog rekordera.

Time je oboren rekord koji je bio na snazi više od dve decenije, a uspeh predstavlja važan korak u razvoju aviona namenjenih izuzetno dugim putovanjima bez presedanja.

## Direktni letovi između Australije, Evrope i Amerike

Rekordni let predstavlja deo priprema kompanije Kvantas za uvođenje direktnih avionskih linija između Sidneja i Londona, kao i Sidneja i Njujorka.

Cilj projekta "Project Sunrise" jeste da putnicima omogući putovanja između istočne Australije i udaljenih svetskih destinacija bez međusletanja i presedanja.

Model A350-1000ULR posebno je prilagođen takvim letovima. Oznaka ULR označava ultra dug domet, a jedna od njegovih najvažnijih karakteristika jeste dodatni centralni rezervoar za gorivo, smešten u zadnjem delu aviona.

Zahvaljujući tom rezervoaru, domet letelice povećan je za dodatnih 1.000 nautičkih milja, što omogućava obavljanje letova dugih gotovo 10.000 nautičkih milja.

Prema planovima Kvantasa, prvi od ukupno 12 naručenih aviona trebalo bi da bude isporučen u aprilu 2027. godine.

Početak direktnih komercijalnih letova između Sidneja i Londona očekuje se kasnije tokom iste godine.