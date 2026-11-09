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Nakon poraza republikanaca na međuizborima u Sjedinjenim Američkim Državama, forenzička psihijatrica dr Bendi Li upozorava da bi američki predsednik Donald Tramp mogao burno da reaguje u pokušaju da popravi svoj narušeni imidž, što bi, prema njenoj proceni, moglo da ima katastrofalne posledice.

Donald Tramp za sada reaguje neuobičajeno uzdržano na težak izborni poraz republikanaca. Međutim, dr Bendi Li smatra da je upravo sada trenutak kada bi trebalo preduzeti mere kako bi se sprečilo njegovo potencijalno opasno ponašanje.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Ukoliko ne bude ograničen, upozorava ona, Tramp bi mogao da "nanese nezapamćeno razaranje svetu" za koji smatra da ga je izneverio ili proglasio "gubitnikom".

Li je stručnjakinja za nasilje i javno govori o Trampovom mentalnom zdravlju još od njegovog prvog izbora za predsednika 2016. godine. Uredila je bestseler "Opasni slučaj Donalda Trampa".

U aprilu je bila među 36 američkih stručnjaka za mentalno zdravlje koji su potpisali izjavu kojom su zatražili njegovu smenu zbog, kako su naveli, sve problematičnijeg ponašanja.

Ipak, Li važi za kontroverznu ličnost u stručnim krugovima. Američko psihijatrijsko udruženje smatra neetičnim da psihijatri postavljaju dijagnoze javnim ličnostima koje nisu lično pregledali.

Tokom prvog televizijskog pojavljivanja uživo nakon izbornog poraza, Tramp uopšte nije pomenuo rezultate izbora. Umesto toga, proveo je 20 minuta vodeći novinare kroz gradilište na mestu nekadašnjeg istočnog krila Bele kuće.

Tom prilikom pohvalio se da će nova balska dvorana koju gradi biti "najbezbednije mesto u Vašingtonu".

Za Li je takvo ponašanje pokazatelj da mu je pomisao na poraz previše bolna da bi se sa njom suočio.

"Verovatno pronalazi utehu u balskoj dvorani. Tamo govori o 'bezbednosti' i 'ljubavi'", izjavila je ona.

Prema njenim rečima, upravo su to stvari za kojima je Tramp čeznuo tokom čitavog života.

"Njegov bes zapravo je usmeren prema roditeljima koji mu nisu pružili ono što mu je bilo potrebno kada je imao dve godine, ali se pretvara u osvetu čitavom svetu. Cela planeta sada bi mogla da postane njegova meta", tvrdi Li, prenosi Independent.

Strah od nuklearnog napada na Iran

Li navodi da je još od Trampove prve inauguracije 2017. godine zabrinuta zbog njegovog praktično neograničenog pristupa američkom nuklearnom arsenalu.

"Nuklearno oružje ga izuzetno privlači, a ne razume njegove posledice. Za njega su to samo veće bombe", izjavila je.

"Ne postoji scenario u kojem upotreba nuklearnog oružja ne bi dovela do katastrofalnog kraja života kakav poznajemo", dodala je.

Kao najverovatniju metu eventualnog američkog nuklearnog napada Li navodi Iran.

"Iran ima podzemne raketne baze za koje se tvrdi da su neprobojne za konvencionalne bombe. Njihovo obogaćivanje uranijuma nije na nivou potrebnom za nuklearno oružje, ali činjenice nisu važne. Kako bi 'sprečio' nuklearni napad, mogao bi da gađa te baze", smatra ona.

Zabrinutost zbog mogućeg razvoja događaja izrazili su i drugi javni komentatori.

Konzervativni televizijski komentator Taker Karlson, koji se ove godine javno razišao sa Trampom zbog politike prema Iranu, prošle nedelje izjavio je da su mu izvori iz američke administracije preneli da su Sjedinjene Države "možda svega nekoliko dana udaljene od nuklearnog napada".

1/6 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp i kineski predsednik Si Đinping u poseti Nacionalnom arhivu u Vašingtonu u okviru trodnevnog samita Foto: JIM WATSON / AFP / Profimedia, Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

Prema njegovim tvrdnjama, potencijalna meta bila bi lokacija Pikeks (Pickaxe), za koju se veruje da predstavlja središte iranskog programa obogaćivanja uranijuma.

Britanska stručnjakinja za nuklearno oružje Patriša Luis objasnila je za Independent kakve bi posledice mogao da izazove takav napad.

Prema njenim rečima, ljudi u neposrednoj blizini eksplozije "trenutno bi isparili".

Oni koji bi se nalazili dalje od epicentra bili bi izloženi snažnom udarnom talasu, požarima i visokim nivoima radijacije, dok bi mnogi tokom narednih nedelja mogli da preminu od radijacione bolesti.

Trampovo ponašanje nakon izbornog poraza

Tramp je izbornu noć proveo u Istočnoj dvorani Bele kuće, zajedno sa potpredsednikom Džej Di Vensom, državnim sekretarom Markom Rubiom i najbližim saradnicima.

Prema medijskim izveštajima, tokom noći se više puta žalio da su mu savetnici dostavljali pogrešne procene izbornih rezultata.

Međutim, Li smatra da Tramp neće odmah kazniti saradnike koji su mu govorili ono što je želeo da čuje, već da će od njih očekivati još više takvog ponašanja.

"Zdrava osoba naljutila bi se na one koji joj nisu rekli istinu, ali to nije Donald Tramp. On ih doživljava kao ljude koji su mu ublažavali bol u teškim trenucima. Na njih će se naljutiti tek kada prestanu da ga teše, a to će na kraju biti svi", izjavila je.

Trampova prva reakcija na rezultate izbora bila je, prema njenoj oceni, "tiha i popustljiva".

U telefonskom uključenju za Foks njuz američki predsednik izjavio je da veruje da sa demokratama može da sarađuje "na mnogim stvarima".

Li zato smatra da Sjedinjene Države imaju veoma kratak vremenski period tokom kojeg bi mogle da ograniče njegovo ponašanje bez neposrednih negativnih posledica.

"Ispravan pristup u ovoj fazi jeste nastaviti sa postavljanjem ograničenja sve dok njegovi ciljevi ne postanu realističniji, a zatim ga usmeravati ka zadovoljstvu manjim postignućima", objasnila je.

"Možda ste primetili da su mu laskanje i pohvale potrebni kao što je drugim ljudima potreban kiseonik", dodala je.

Na pitanje da li bi izborni poraz mogao dodatno da destabilizuje Trampa, odgovorila je da su moguća dva različita ishoda.

"Može da krene u oba pravca. Imamo zaista uzak vremenski prostor između trenutka kada su njegove odbrane oslabljene i trenutka kada se 'oporavi' i krene u još žešći napad", upozorila je Li.

Ljudi iz Trampovog najužeg kruga sada se suočavaju sa odlukom da li će se približiti politički oslabljenom predsedniku ili pokušati da se distanciraju od njega.

Stiven Miler, jedan od glavnih kreatora Trampove oštre imigracione politike, trebalo bi da zameni Suzi Vajls na mestu šefa kabineta Bele kuće.