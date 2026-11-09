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Američki ministar odbrane Pit Hegset blokirao je unapređenja visokorangiranih vojnih oficira zbog njihove ranije podrške vakcinaciji protiv kovida 19, učešća u programima raznolikosti i jednakih mogućnosti, kao i drugih aktivnosti koje nisu bile povezane sa njihovim vojnim sposobnostima.

Prema istraživanju američke televizijske mreže MS NOW, ovakvim odlukama nesrazmerno su pogođene žene i pripadnici rasnih manjina.

Novinari MS NOW-a razgovarali su sa trojicom vojnih zvaničnika upoznatih sa postupcima unapređivanja oficira. Jedan od njih detaljno je opisao kako je Hegsetov kabinet koristio internet pretrage kako bi pronašao informacije na osnovu kojih su zaustavljana unapređenja oficira koji su već prošli zvaničnu proceduru izbora.

1/6 Vidi galeriju Američki ministar odbrane Pit Hegset u poseti Panami Foto: AP Matias Delacroix

Unapređenja zaustavljana zbog fotografija i javnih nastupa

Prema rečima visokog vojnog zvaničnika koji je govorio pod uslovom anonimnosti, Hegsetov kabinet sastavljao je posebne dosijee sa odštampanim rezultatima internet pretraga.

Oficiri nisu imali pristup tim dokumentima, niti im je pružena prilika da odgovore na informacije koje su korišćene protiv njih.

Među navodnim razlozima za zaustavljanje unapređenja bili su učešće u obeležavanju Meseca ponosa, dozvoljavanje događaja na kojima su isticane zastave duginih boja, kao i osnivanje komisija za suzbijanje diskriminacije unutar vojnih jedinica.

Na spiskovima su se našli i oficiri koji su učestvovali na događajima povodom Međunarodnog dana žena, govorili o značaju raznolikosti u vojsci ili podsticali pripadnike oružanih snaga da se vakcinišu protiv kovida 19.

Jedan od zabeleženih slučajeva odnosio se na oficira koji je disciplinski kaznio podređenog zbog odbijanja vakcinacije u periodu kada je ona bila obavezna prema pravilima Pentagona.

1/3 Vidi galeriju Pit Hegset drži konferenciju za medije u Pentagonu Foto: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia

Od 31 izabranog oficira devetoro ostalo bez unapređenja

Visoki vojni zvaničnik opisao je slučaj izbora oficira američke ratne mornarice za čin kontraadmirala sa jednom zvezdicom.

Od 31 oficira koje je izabrala nadležna komisija, za približno polovinu sastavljeni su dodatni dosijei. Nakon toga, devetoro oficira ostalo je bez unapređenja.

Prema tvrdnjama izvora MS NOW-a, Hegsetov kabinet uklonio je gotovo sve žene i pripadnike manjinskih grupa koje je komisija prethodno odabrala, uz samo jedan izuzetak.

Slična situacija dogodila se i tokom izbora za admiralske činove sa dve zvezdice.

Unapređenja su zaustavljena za sedmoro oficira, uključujući jedinu izabranu ženu i sve odabrane pripadnike rasnih manjina.

Među odbijenima i iskusni vojni komandanti

Pojedini oficiri čija su unapređenja zaustavljena imali su višedecenijsko iskustvo, komandovali grupama nosača aviona i učestvovali u vojnim operacijama u Iraku i Avganistanu.

Neki od njih završili su dodatne studije na prestižnim američkim univerzitetima, poput Masačusetskog tehnološkog instituta (MIT) i Univerziteta Džons Hopkins, dok su drugi imali hiljade sati letačkog iskustva na različitim vojnim avionima.

Dvojica oficira kojima su unapređenja zaustavljena potvrdila su za MS NOW da su o odluci obaveštena telefonom, bez mogućnosti da iznesu svoju odbranu.

Za mnoge od njih takva odluka mogla bi da označi kraj vojne karijere.

Ukoliko u roku od 18 meseci ne dobiju čin za koji su prethodno izabrani, većina će morati da ode u penziju.

1/4 Vidi galeriju Pit Hegset i Dženifer Raušet na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, AARON SCHWARTZ / UPI / Profimedia, CNP / Sipa USA / Profimedia

Vojni advokat upozorava na moguće kršenje zakona

Vojni advokat Kodi Harniš, nekadašnji pravni oficir američke vojske, smatra da bi ovakav postupak mogao da bude nezakonit.

Prema njegovom tumačenju, ministar odbrane nema pravo da samovoljno uklanja pojedina imena sa spiskova oficira odabranih za generalske i admiralske činove.

Zakon dozvoljava odlaganje unapređenja iz određenih razloga, kao što su nedostatak profesionalnih kvalifikacija, disciplinski problemi ili utvrđene ozbiljne nepravilnosti.

Međutim, oficir u takvim slučajevima mora da dobije pisano obaveštenje i priliku da se izjasni o razlozima zbog kojih je njegovo unapređenje zaustavljeno.

Harniš upozorava da sistem izbora gubi smisao ukoliko oficiri mogu da budu proglašeni nepodobnim samo zato što su sprovodili zakonite programe kojima se aktuelni ministar protivi.

Pentagon odbacuje optužbe

Pentagon je odbacio tvrdnje da Hegset podriva sistem unapređivanja zasnovan na profesionalnim sposobnostima.

Portparol Pentagona Šon Parnel izjavio je za MS NOW da ministar želi da obnovi vojnički način razmišljanja i obezbedi da najviši oficiri budu usmereni na borbenu spremnost i vojnu efikasnost.

"Ministar je delovao i nastaviće da deluje u okviru svojih ovlašćenja i neće odustati od istorijske transformacije koju je započeo", poručio je Parnel.

Međutim, nije odgovorio na konkretna pitanja o mogućem kršenju zakona prilikom zaustavljanja unapređenja.

Hegset planira smanjenje broja generala i admirala

Otkako je preuzeo rukovođenje Pentagonom, Hegset je pokrenuo opsežne promene u vrhu američkih oružanih snaga.

U septembru je najavio da želi da smanji broj najviših generalskih i admiralskih položaja za 20 odsto.

Američka vojska ima više od 800 aktivnih generala i admirala, a Hegset tvrdi da smanjenjem njihovog broja želi da pojednostavi komandnu strukturu i ukine nepotrebne položaje.

Ipak, prema izvorima MS NOW-a, način na koji su zaustavljana unapređenja već je izazvao ozbiljne posledice.

Pojedini visoki položaji mesecima su upražnjeni, dok njihove dužnosti obavljaju zamenici sa manje iskustva.